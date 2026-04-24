Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google

Компания «Аладдин» разработала и внедрила новый механизм доставки push-уведомлений в решении для двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA (A2FA). Новая версия купирует риски для устройств на ОС Android, связанные с недоступностью серверов Google (Firebase). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки нотификаций значительно сокращается.

Ранее сервис A2FA для отправки всплывающих уведомлений на мобильное устройство обращался к серверу провайдера push-нотификаций (в частности, Google Firebase). При этом в случае недоступности таких провайдеров уведомления на мобильные устройства не приходили.

Новый механизм использует прямое WebSocket-соединение между мобильным приложением A2FA и его серверной частью. При запросе на подтверждение входа система направляет push-уведомление одновременно через провайдера нотификации и через WebSocket, а пользователь получает его по каналу, который сработал первым.

«Новый функционал A2FA позволяет организациям снизить зависимость от зарубежных сервисов push-уведомлений, что в сегодняшних реалиях критически важно для бесперебойной работы систем аутентификации. Пользователи получают уведомления для подтверждения входа в систему независимо от того, открыто мобильное приложение или закрыто, а также независимо от доступности Google (Firebase). Также в новой версии A2FA нам удалось повысить точность механизмов определения геолокации при аутентификации и оптимизировать интерфейс приложения», — сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS&JAS, «Аладдин».

Приложение Aladdin 2FA входит в состав JaCarta Authentication Server (JAS) — высокопроизводительного сервера аутентификации Enterprise-класса (в составе платформы JaCarta Management System 4LX), который реализует мультифакторную аутентификацию в информационных системах и корпоративных приложениях.

Другие материалы рубрики

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

В китайский App Store просочились десятки поддельных криптокошельков

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

Apple устранила уязвимость, раскрывавшую сообщения Signal

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
