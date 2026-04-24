UserGate вступил в Ассоциацию пользователей стандартов по информационной безопасности

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, стал действительным членом Ассоциации пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС». Об этом CNews сообщили представители UserGate.

UserGate обладает полным циклом создания доверенных средств защиты информации, включая собственную микроэлектронную базу и сертифицированные программные продукты. Компетенции компании охватывают разработку и внедрение решений в сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ), что особенно важно в контексте требований российских регуляторов.

Вступление в Ассоциацию «АБИСС» открывает перед UserGate новые возможности для прямого расширенного диалога с регуляторами и ведущими игроками рынка информационной безопасности, а также для обмена практическим опытом с коллегами. Статус члена Ассоциации позволит вендору принимать участие в инициативах АБИСС, направленных на формирование и развитие сферы информационной безопасности.

«Результатом вступления UserGate в АБИСС станет мощное усиление экспертизы Ассоциации в вопросах регуляторного соответствия и стандартизации информационной безопасности. UserGate способен внести значимый вклад в формирование отраслевых практик, которые позволят заказчикам выстраивать комплаенс с минимальными рисками. Мы рассчитываем, что совместная работа поможет синхронизировать технологические решения с актуальной нормативной базой и повысить качество диалога между поставщиками услуг, организациями и регуляторами», — сказала Анастасия Харыбина, председатель Ассоциации «АБИСС».

«Присоединение к Ассоциации — стратегически важный шаг для UserGate в части укрепления диалога с регуляторным сообществом. Сегодня эффективность защиты КИИ зависит не только от технологического совершенства решений, но и от их соответствия актуальным стандартам и требованиям. Участие в работе Ассоциации позволит нам напрямую влиять на формирование отраслевых норм, оперативно адаптировать наши продукты к изменениям в регулировании и делиться практическим опытом внедрения доверенных решений в госсекторе. Мы видим в этом возможность усилить вклад UserGate в построение устойчивой и суверенной экосистемы информационной безопасности России», — сказал Сергей Петренко, директор по работе с государственными структурами UserGate.