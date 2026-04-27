Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Беарпасс» 2.26.0: новый уровень изоляции данных — модуль «Пространства»

Компания «Беарпасс» (группа «Индид») объявила о выходе новой версии корпоративного менеджера паролей 2.26.0 . Главное нововведение — модуль «Пространства», реализующий мультитенантную архитектуру внутри единой установки продукта. Об этом CNews сообщили представители BearPass.

Пространства: изоляция данных на уровне архитектуры

Новый модуль обеспечивает разделение информации внутри одной системы и помогает компаниям удобнее и безопаснее управлять доступом в распределенной структуре. Он позволяет разделить единую установку BearPass на независимые изолированные контуры по филиалам, дочерним компаниям, проектам или отделам. Каждый пользователь видит и работает только с теми пространствами, в которые его добавил администратор. Изоляция работает на уровне всех операций: пароли и папки, импорт и экспорт данных, поиск, LDAP-синхронизация и ролевая модель функционируют строго в границах своего пространства. Пересечение данных между пространствами исключено архитектурно.

Переход на версию 2.26.0 не требует миграции данных — все существующее содержимое автоматически помещается в системное «Общее пространство» и продолжает работать в штатном режиме.

Единая платформа для сложных корпоративных структур

Модуль «Пространства» дает возможность использовать BearPass в различных сценариях применения и в компаниях со сложной организационной структурой — без лишнего дублирования систем и лицензий.

Холдинги и компании с филиальной сетью получают единую лицензию и общую точку администрирования, сохраняя полную изоляцию данных каждого юридического лица или подразделения.

ИТ-аутсорсеры и MSP могут вести всех клиентов в одном продукте, при этом данные каждого клиента архитектурно разделены и не пересекаются.

Крупные компании с разными направлениями — производством, безопасностью, финансами, разработкой могут настроить для каждого из них независимое пространство с собственной LDAP-синхронизацией, ролевой моделью и правилами доступа. Это упрощает управление, снижает риски и делает работу с паролями более прозрачной.

«Беарпасс последовательно развивается как зрелая корпоративная платформа, и интерес со стороны крупного бизнеса и холдингов растет с каждым годом. Модуль «Пространства» — прямой ответ на запрос, который мы регулярно слышим от крупных клиентов: холдингам, аутсорсинговым компаниям и организациям с региональной структурой важно работать в едином решении, сохраняя при этом строгую изоляцию данных между филиалами и подразделениями. Теперь, данные одного офиса по умолчанию недоступны для другого на уровне архитектуры, а не настроек» – отметил Валерий Комягин, генеральный директор BearPass.

Обновление доступно всем действующим клиентам «Беарпасс». Переход на версию 2.26.0 выполняется автоматически через административный интерфейс продукта или вручную по инструкции в документации.

Короткая ссылка


CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

