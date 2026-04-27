BI.Zone озвучила планы по развитию продуктового портфеля

В 2025 году BI.Zone завершила переход к платформенному подходу, успешно объединив более 40 продуктов и сервисов в единую экосистему для выстраивания кибербезопасности и намерена развивать продуктовый портфель. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Полнофункциональная платформа защиты конечных точек к концу 2027 года

Одной из ключевых целей BI.Zone на ближайшие 1,5–2 года является развитие собственной ESP-платформы. Изначально базирующаяся на BI.Zone EDR, к концу 2027 г. платформа должна функционировать на всех этапах цикла атаки — от сокращения ее поверхности до поиска следов более ранней компрометации, а также реагирования на инциденты. Для этого в BI.Zone EDR активно внедряются антивирусные технологии NANO Security, приобретенные в 2025 г. Кодовая база NANO Security уже интегрирована в процессы разработки. Также успешно завершен перенос инфраструктуры антивирусной лаборатории.

Теймур Хеирхабаров, директор по продуктам BI.Zone: «Представить обновленный BI.Zone EDR с антивирусным ядром планируется в III квартале 2026 г. Еще к концу года ожидается получение соответствующего сертификата ФСТЭК, а также интеграция антивирусного ядра в песочницу BI.Zone Sandbox и решение по защите почты BI.Zone Mail Security. В дальнейшем антивирусные технологии также будут применяться на платформе сетевой безопасности на базе BI.Zone SD-WAN. BI.Zone Endpoint Security Platfrom позволит пользователям закрыть все ключевые задачи по защите конечных точек и выполнить требования регуляторов с помощью всего одного агента, существенно сократив трудозатраты и нагрузку на ИT-инфраструктуру».

Помимо интеграции антивирусных технологий, идет активное развитие и усиление направления vulnerability management, включая выявление уязвимостей не только в ОС и приложениях, но и в контейнерах. Кроме того, в защите конечных точек будет активно использоваться накопленный опыт расследования киберинцидентов для сбора расширенных forensic-артефактов и автоматического оценивания инфраструктуры на предмет компрометации.

Развитие BI.Zone Network Security Platform

BI.Zone продолжает развивать свою платформу сетевой безопасности на базе BI.Zone Secure SD-WAN. BI.Zone Secure SD-WAN — это первая российская платформа SD‑WAN со встроенными функциями безопасности и поддержкой российской криптографии, которая обеспечивает шифрование данных в соответствии с требованиями регуляторов и сертифицирована ФСБ России как СКЗИ класса КС1. Решение изначально развивалось как универсальная платформа, позволяющая на ее базе закрывать различные задачи сетевой безопасности. До конца Q3 2026 г. планируется существенное увеличение производительности функций межсетевого экрана (до 270 Гбит/с) на базе собственной реализации Data Plane. Кроме того, на 2026 г. запланирован релиз со встроенным DPI-движком собственной разработки, на базе которого будут доступны функции IDS/IPS и L7-фильтрации.

Расширение функциональности продуктов и обновление продуктовой линейки

Объявлено о подготовке к перезапуску BI.Zone WAF 2.0 — новой технологической платформы защиты веб-приложений, выходящая за рамки классического WAF. В ее основе — новая архитектура, ориентированная на многоуровневую обработку трафика, расширяемость и интеграцию с другими инструментами кибербезопасности. Платформа будет доступна для пилотного внедрения в рамках бета-релиза в III квартале 2026 г.

Кроме того, в конце 2026 г. в составе BI.Zone EDR будет доступна первая версия песочницы BI.Zone Sandbox.

Искусственный интеллект

Одной из ключевых задач на 2026 г. заявлена трансформация отдельных решений в agentic-продукты — интеллектуальные системы с высоким уровнем автономности, который обеспечивается за счет использования ИИ-агентов. Конечной целью является создание автономной платформы кибербезопасности, способной быстро адаптироваться к новым угрозам и защищать организацию без участия человека, но под его контролем.

ИИ-агенты уже внедрены в ряд продуктов и сервисов BI.Zone. Так, в рамках BI.Zone TDR около 40% подозрений на инцидент уже обрабатываются автоматически, а к концу 2026 года их доля должна вырасти до 60% благодаря внедрению и апробированию мультиагентной архитектуры. Пользователям BI.Zone Threat Intelligence до конца года станет доступен чат-бот, который позволит максимально эффективно работать с данными об угрозах за счет предоставляемой ИИ-аналитики. В рамках платформы искусственный интеллект также будет использоваться для обогащения данных и получения дополнительного контента на основе курируемого перечня открытых и закрытых источников. Кроме того, в 2027 г. планируется представить платформу AI Pentest для автоматического анализа защищенности и непрерывного тестирования на проникновение.

Работа по развитию ИИ-технологий не ограничивается перечисленными выше направлениями. В настоящее время искусственный интеллект планомерно внедряется во все продукты и сервисы BI.Zone.