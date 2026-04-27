«Группа Астра» выплатила независимым исследователям более 3 млн руб. за найденные уязвимости

«Группа Астра» разместила пять программ на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Размер выплат зависит от уровня критичности найденных уязвимостей. Максимальное вознаграждение в большинстве программ — 100 тыс. руб., а в операционной системе Astra Linux — 250 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

За время работы «Группа Астра» получила более 120 отчетов от багхантеров и выплатила более 3 млн руб.

Исследователи могут искать уязвимости в следующих сервисах: DCImanager — платформа для управления физической мультивендорной ИT-инфраструктурой; ALD Proроссийская служба каталога корпоративного класса на базе независимых технологий, импортонезависимый аналог Active Directory; Clouden (ex. BILLmanager) — решение для централизованного управления гибридной и мультиоблачной инфраструктурой; VMmanager — решение для создания отказоустойчивой среды виртуализации; Astra Linux — cертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИT-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности.

«Для ИT-сектора багбаунти становится все более понятной практикой: компании активно привлекают независимых исследователей для усиления безопасности своих решений. «Группа Астра» выстроила системную работу с багбаунти: программы запускались поэтапно и охватывали разные продукты экосистемы. Такой подход позволяет постепенно расширять область тестирования и выстраивать эффективное взаимодействие с исследовательским сообществом», — сказал Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty.

«К моменту публикации программы в нашей компании уже был выстроен процесс работы с уязвимостями. Однако выход на Bug Bounty позволил привлечь большой пул независимых исследователей с разным уровнем компетенций, которые осуществляют поиск уязвимостей в соответствии с нашими запросами. Проще говоря, мы получили в разы лучший результат, обнаружив для себя критически важные вещи. Так что это очень результативная программа. Более того, я считаю, что Bug Bounty — это наиболее эффективный метод привлечения сторонней ИБ-экспертизы», — сказала Ольга Рябикина, директор научно-технического центра информационной безопасности «Группы Астра».

