К лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется «СТКрипт»

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe пополнилась новым участником. К лаборатории присоединяется «СТКрипт» — разработчик решений в области электронной подписи. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Компания является экспертом в области разработки и внедрения решений для создания цифровых услуг с использованием ЭП на базе сертифицированных СКЗИ, организации мобильного документооборота и построения РKI-инфраструктуры. Ранее к Лаборатории присоединилась ИБ-компания «Спикател».

Новый участник расширяет исследовательскую повестку лаборатории: если прежде ее фокус был сосредоточен преимущественно на DDoS-атаках, фулстек-ботах и целевых атаках на веб-ресурсы, то теперь к этому добавляется направление криптографической защиты и безопасности мобильных решений с электронной подписью.

Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe: «Лаборатория изначально задумывалась как площадка для проведения исследований и собственных решений, и продуктов других игроков в условиях реальных угроз. Со временем задачи расширялись, и сейчас, когда к нам присоединился «СТКрипт», мы добавляем новое направление: безопасность электронной подписи в мобильных и прикладных сервисах».

Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт»: «Мобильные сервисы с электронной подписью используются в банковском секторе, государственных и корпоративных системах, поэтому требования к их безопасности постоянно растут. В решениях «КриптоКлюч» и «КриптоИнсталлятор» мы фокусируемся на том, чтобы электронная подпись была максимально защищенной. Лаборатория дает возможность проверить это на практике, в сценариях, приближенных к реальным угрозам».