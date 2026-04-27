«Лишний билетик»: мошенники продают поддельные билеты на концерты в России и за рубежом через мессенджеры и соцсети

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, предупреждает об активизации мошеннических схем с продажей поддельных электронных билетов на выступления российских и иностранных артистов. Мошенники используют ажиотаж вокруг событий, когда билеты на официальных площадках раскупаются за считанные минуты, и предлагают «выгодные» варианты в городских и тематических группах, чатах и каналах в мессенджерах и тематических чатах. Об этом CNews сообщили представители F6.

Киберпреступники размещают под каждое такое событие около 300 фальшивых объявлений. Средняя сумма, которую предлагают заплатить мошенники, составляет от 2 тыс. до 30 тыс. руб. за один билет.

«Изменились планы»

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 в 2026 г. зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей поддельных электронных билетов на популярные культурные и развлекательные мероприятия в России и за рубежом. Причем злоумышленники используют для обмана пользователей бренды как российских, так и зарубежных исполнителей.

Если ранее основной площадкой для продажи поддельных билетов были сайты-двойники популярных сервисов и фишинговые страницы, то в последние месяцы киберпреступники все чаще атакуют пользователей через объявления в мессенджерах и социальных сетях. Когда приманкой служат концерты в России, такие объявления размещают за один-пять дней, а порой и за несколько часов до ожидаемого события.

При продаже поддельных билетов на концерты в других странах сообщения распространяют заранее – за два-три месяца до даты мероприятия. В случае с зарубежными концертами злоумышленники привлекают пользователей возможностью приобрести билеты прямым переводом «продавцу», так как для покупок за рубежом обычно требуются иностранные банковские карты.

В типичной схеме с «лишним билетиком» мошенники ссылаются на то, что сам «продавец» или кто-то из друзей не сможет посетить концерт, поэтому билеты продаются по сниженной цене. При этом злоумышленник обычно просит сумму в несколько раз ниже первоначальной стоимости, обещая лучшие места в первых рядах, партере или фан-зоне. Такие сообщения одновременно размещают в тематических и городских чатах, каналах и группах мессенджеров и социальных сетей с численностью от 1 тыс. до 50 тыс. участников, относящихся к городу, где должно состояться событие.

Переписка с «продавцом» происходит в личных сообщениях. Злоумышленники охотно и дружелюбно отвечают на вопросы потенциальных покупателей. При продаже концертов на зарубежные концерты «продавцы» обычно уверяют, что передача билетов покупателю будет проводиться через официальный сайт организатора концерта.

Ключевой момент – мошенники просят покупателя перевести деньги на банковскую карту или по счету мобильного телефона, а в качестве подтверждения прислать квитанцию. После оплаты пользователя просят «подождать подтверждения» или сообщают о «проблемах с поддержкой».

«Если покупатель в переписке начинает сомневаться в честности «продавца», мошенник в зависимости от ситуации демонстрирует обиду и продолжает удерживать контакт, полностью игнорирует жертву либо сообщает, что билеты якобы «вернулись в систему» и требуется дополнительное время для их передачи. В любом случае пользователь теряет свои деньги, а билеты не получает», – сказала Дарья Карлова, ведущий аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

«Вам один билет или оба?»

В схеме с «лишним билетиком» мошенники чаще всего используют бренды зарубежных групп, которые давно не выступали в странах СНГ, и популярных российских артистов, а в преддверии Нового года используют в качестве приманки билеты на новогодние елки и балетные спектакли.

Средняя стоимость билетов, которые мошенники предлагают в объявлениях, отличается от 1,8 тыс. руб. (например, такую сумму мошенники просили в апреле 2026 г. за поддельный билет на концерт популярного артиста в Перми) до 30 тыс. руб. (примерно за такую сумму злоумышленники обещают передать билеты на выступление корейской группы BTS 11 июля 2026 г. в Мюнхене, Германия).

Специалисты F6 отмечают: чем крупнее концерт и выше ажиотаж вокруг билетов, тем больше сообщений от мошенников в группах, каналах и чатах. В среднем злоумышленники размещают под каждое такое событие около 300 шаблонных фальшивых объявлений, используя для этого подставные аккаунты, которые вскоре удаляют.

«Мошенники играют на эмоциях пользователей, их желании попасть на долгожданный концерт артиста. Скамеры делают упор на срочность предложения и его уникальность, низкую цену и создают доброжелательный фон в переписке, чтобы тем самым усыпить бдительность потенциального покупателя. К сожалению, зачастую пользователи понимают, что имеют дело с обманщиками, уже после перевода денег», – сказала Анастасия Князева, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Специалисты F6 рекомендуют приобретать билеты на культурные и развлекательные мероприятия только через официальные сайты организаторов, билетных операторов и авторизованные приложения. Любые предложения о продаже билетов в группах, чатах и мессенджерах и других неофициальных площадках следует оценивать как потенциально мошеннические.