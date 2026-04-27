Red Security расширила технологическую базу сервиса «ГОСТ VPN» решениями «Кода Безопасности»

Компания Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявила о расширении технологической базы сервиса шифрования каналов связи – «ГОСТ VPN». Теперь сервис может быть реализован на базе аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент» (АПКШ «Континент»), а также «Континент ZTN» для организации защищенного доступа пользователей от компании «Код Безопасности» – одного из ведущих российских разработчиков средств криптографической защиты информации.

Сервис Red Security «ГОСТ VPN» обеспечивает организацию защищенных каналов связи между территориально распределенными площадками, а также защищенный удаленный доступ пользователей к информационным системам и инфраструктуре заказчика с использованием российских криптографических алгоритмов. Сервис широко применяется в территориально распределенных организациях, которым критически важно обеспечить непрерывность и безопасность коммуникаций между филиалами, дата-центрами и облачными ресурсами.

Сервисная модель позволяет компаниям получить надежное шифрование корпоративного трафика и обеспечить соответствие всем требованиям регуляторов по криптографической защите данных без необходимости самостоятельно закупать, внедрять и обслуживать оборудование, а также содержать в штате профильных специалистов. Red Security берет на себя полный цикл управления инфраструктурой шифрования – от проектирования и развертывания до мониторинга, технической поддержки и обеспечения непрерывности работы защищенных каналов.

Добавление АПКШ «Континент», сертифицированного ФСБ России и ФСТЭК России, и «Континент ZTN», сертифицированного ФСБ России, в технологический стек сервиса расширяет возможности выбора для заказчиков. Теперь при подключении сервиса компании могут определить, решение какого вендора будет использоваться в основе сервиса – «С-Терра» или «Код Безопасности», – исходя из собственных технических требований, архитектурных предпочтений и имеющегося опыта эксплуатации.

Мультивендорный подход обеспечивает гибкость при проектировании защищенной сетевой инфраструктуры и позволяет учитывать индивидуальные особенности каждой организации — от специфики существующего ИТ-ландшафта до требований отраслевых регуляторов. Кроме того, компании, которые уже используют продукты «Кода Безопасности» в своей инфраструктуре, получают возможность подключить сервис «ГОСТ VPN» или защищенный удаленный доступ пользователей на знакомой технологической платформе, что упростит для них процессы информационной безопасности. Для организаций, которые только планируют внедрение шифрования по ГОСТ, расширенный выбор технологий позволяет провести более точное сопоставление характеристик решений и выбрать оптимальный вариант с учетом требований к производительности, масштабируемости и совместимости с имеющейся инфраструктурой.

«Расширение технологической базы сервиса шифрования каналов связи и защищенного удаленного доступа – это важный шаг в развитии нашей экосистемы кибербезопасности, поскольку мы стремимся предоставлять заказчикам максимальную гибкость при построении защищённой сетевой инфраструктуры. Теперь компании могут выбирать между двумя ведущими российскими платформами шифрования, получая при этом все преимущества сервисной модели: предсказуемые операционные расходы, отсутствие необходимости в наращивании собственных компетенций по управлению средствами криптографической защиты информации и гарантированный уровень доступности защищенных каналов связи. При этом сервисная модель на 100% соответствует требованиям регуляторов по криптографической защите конфиденциальной информации: 149-ФЗ, 152-ФЗ, 187-ФЗ, отраслевые требования, приказы ФСТЭК России и ФСБ России», – отметил Михаил Горшилин, руководителем направления сервисов сетевой безопасности компании Red Security.