В Staffcop обновили лицензирование, интерфейс и контроль учетных записей

В Staffcop (часть экосистемы «Контур») вышло обновление, которое затрагивает модель лицензирования, интерфейс системы и инструменты контроля учетных записей. Изменения направлены на упрощение администрирования и более точечный контроль пользователей в корпоративной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В сервисе изменилась политика лицензирования. В новых лицензиях отказались от ограничения по количеству компьютеров. Теперь учитывается только число одновременно контролируемых учетных записей, что помогает отслеживать действия конкретного пользователя вне зависимости от того, за каким рабочим местом он работает, если на устройстве установлен агент.

Также продолжилось развитие интерфейса системы. Часть системных политик перенесли в панели управления и администрирования сервера. За счет этого настройки становятся более наглядными, а доступ к ним — более управляемым с точки зрения прав и ролей.

Отдельный блок изменений касается контроля локальных учетных записей. В системе появился сканер реестра, который позволяет собрать информацию о локальных аккаунтах на рабочих станциях. Администратор получает отчет и может выявить учетные записи, требующие дополнительного контроля или удаления, что снижает риск использования таких аккаунтов в атаках на корпоративные ресурсы.

В предыдущий релиз вошли инструменты для работы с данными и коммуникациями, а текущее обновление дополняет их рядом доработок. Файловый сканер получил технические улучшения, которые позволили снизить нагрузку на сеть и увеличить скорость сканирования. В перехвате мессенджера Max добавили контроль передачи файлов.

Максим Чеплиев, менеджер продукта Staffcop, эксперт по ИБ «Контур.Эгиды»: «В предыдущем релизе мы внесли в систему ряд существенных изменений, а в этом обновлении сосредоточились на доработке и стабилизации нового и уже существующего функционала, что позволило устранить часть проблем, связанных со сбором и обработкой больших объемов данных и анализом крупных файлов. Также обновления затронули ряд базовых функций. Например, механизмы блокировки доступа к сайтам и приложениям теперь не только ограничивают доступ, но и уведомляют администратора о попытках. Функция контроля запуска приложений дополнительно фиксирует хеш исполняемого файла. Это расширяет возможности интеграции с системами контроля: администратор получает точную информацию о используемых приложениях, которую нельзя обойти простым переименованием файла или изменением его описания».