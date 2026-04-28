Россия вошла в топ-3 источников DDoS-атак в мире по итогам I квартала 2026 года

Аналитический центр компании StormWall, специализирующейся на разработке решений по защите от кибератак, провел исследование по изучению источников DDoS-атак на глобальном уровне в I квартале 2026 г. Специалисты StormWall обнаружили, что в топ-3 источников DDoS-атак в мире в данном периоде вошли США, Бразилия и Россия. Также эксперты выявили другие страны, которые являются важными источниками DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

США генерируют почти четверть всего глобального DDoS-трафика (23,8% от общего объема всемирного DDoS-трафика) и занимают первую позицию в списке источников DDoS-атак в мире в I квартале 2026 г. Для сравнения, в I квартале 2025 г. США находились на втором месте с показателем 16%. Бразилия производит примерно десятую часть глобального DDoS-трафика (11,1%) и находится на втором месте рейтинга. В аналогичном периоде прошлого года Бразилия не входила даже в топ-5 рейтинга источников DDoS-атак в мире, однако, в этом году ситуация сильно изменилась.

В I квартале 2026 г. Россия занимает третью позицию в списке источников DDoS-атак на глобальном уровне с показателем 9,2%. В I квартале 2025 г. Россия также занимала третью позицию с показателем 12,1%. Нахождение страны на третьем месте рейтинга в начале 2026 г. вполне объяснимо. В последнее время злоумышленники все чаще заражают местные устройства, чтобы обходить геоблокировки при атаках на российские компании.

На четвертом месте списка источников DDoS-атак в I квартале 2026 г. расположился Китай с показателем 8,8%. В аналогичном периоде прошлого года Китай также занимал четвертую позицию с показателем 6,5%. На пятом месте рейтинга находится Франция (5,4%). Франция является новым сильным игроком в области запуска DDoS-атак на глобальным уровне. Также новыми сильными игроками являются Тайвань и Вьетнам (каждая страна генерирует больше 4% от общего объема всемирного DDoS-трафика).

Аналитики StormWall обнаружили, что в 2026 г. Турция значительно утратила свои позиции в области генерации DDoS-трафика и продемонстрировала резкое падение. В I квартале 2025 г. Турция находилась на первом месте в мире в списке источников DDoS-атак с показателем 35,8%, а в I квартале 2026 г. страна не входит даже в топ-5 рейтинга, имея показатель 1,6%.

В ходе анализа эксперты StormWall также выявили, что в I квартале 2026 г. армия зараженных устройств в DDoS-атаках в мире в целом выросла почти втрое (до 7 млн IP-адресов), если сравнивать с аналогичным периодом 2025 г.