Умные камеры «Ростелекома» присматривают за порядком на остановках в Ноябрьске

Компания «Ростелеком» установила умные камеры видеонаблюдения на 29 теплых остановках общественного транспорта в Ноябрьске. Первый этап охватил 51% комплексов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект реализуется совместно с администрацией Ноябрьска при поддержке департамента информационных технологий и связи ЯНАО. Интеллектуальная система, включающая громкоговорители и камеры с модулем аналитики, дала муниципальным службам новый эффективный инструмент мониторинга.

Алексей Романов, глава администрации Ноябрьска: «Ноябрьск сегодня входит в тройку лидеров среди муниципалитетов Ямала по уровню цифровой трансформации. Благодаря развернутой системе видеонаблюдения под контролем находятся стратегически важные транспортные развязки, места массового скопления людей и социально значимые объекты. Эффект дали и камеры на остановках общественного транспорта: акты вандализма практически сведены к нулю. Наш главный приоритет — безопасность горожан. Мы будем и дальше развивать это направление».

Камеры на остановках в режиме реального времени распознают нарушения общественного порядка — например, акты вандализма. В этом случае система сначала активирует голосовое предупреждение через громкоговоритель. Если злоумышленник не реагирует, то информация о происшествии мгновенно поступает на пульт оператора. Специалисты оценивают ситуацию по видео и при необходимости могут направить на место инцидента представителей правоохранительных органов.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «“Ростелеком” не только строит и модернизирует оптические сети связи, предоставляя ямальцам скоростной интернет, но и внедряет интеллектуальные цифровые решения, помогающие сделать жизнь населения безопаснее. Первый проект по установке камер с видеоаналитикой был реализован в 2021 г. Один из объектов воинской славы требовал дополнительной защиты, и мы ее обеспечили. Затем успешный опыт начали постепенно применять по всему региону».