Зловред под видом приложения для чтения PDF-файлов вошел в топ-200 самых скачиваемых приложений в российском сегменте Google Play

Давно известный экспертам по кибербезопасности банковский троянец Anatsa в конце апреля 2026 г. снова был обнаружен в Google Play. Он маскировался под популярное приложение для чтения PDF-файлов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

21 апреля 2026 г. зараженное приложение заняло 185 место по скачиваемости в категории «Инструменты» в российском сегменте стора. К моменту удаления этого зловреда из магазина его cкачали более 10 тыс. раз.

Функционально приложение выполняло заявленные задачи и действительно позволяло читать PDF-файлы. Однако внутри него находился дроппер, который после установки загружал дополнительный APK-файл с банковским троянцем Anatsa. Получив расширенные разрешения, зловред пытался перехватывать конфиденциальные данные, включая банковские учетные записи.

«Это не первый случай распространения Anatsa через официальный магазин. Злоумышленники регулярно используют схему, при которой сначала публикуется легитимное приложение, а вредоносный функционал добавляется позднее — уже после прохождения модерации. Такой подход помогает обходить проверки и дольше оставаться незамеченными. Этот кейс показывает, что даже загрузка приложений из официальных сторов не гарантирует полной безопасности, поэтому важно внимательно относиться к обновлениям, проверять запрашиваемые разрешения и учитывать поведение приложения», — сказал Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

