Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Бизнес Кадры
|

ГК InfoWatch и Колледж связи №54 заключили соглашение о сотрудничестве

ГК InfoWatch и Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ направлен на дальнейшее развитие образовательных программ подготовки будущих специалистов по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Студенты колледжа уже несколько лет получают практические навыки работы со средствами защиты информации на примере продуктов ГК InfoWatch. В учебных классах представлены лабораторные комплексы с ПО InfoWatch ARMA и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor, которые компания безвозмездно предоставила учебному заведению для обучения студентов.

В рамках подписанного соглашения будет увеличен объем практических занятий для студентов, актуализирована их программа – в частности, будущие ИБ-специалисты смогут заниматься на онлайн-полигоне и отрабатывать действия в условиях, максимально близких к реальным рабочим задачам. Кроме того, вырастет количество учебных часов и экспертов ГК InfoWatch, задействованных в образовательном процессе.

«Сотрудничество с колледжем связи № 54 – это пример многолетней системной работы, которую нам удалось выстроить с коллегами. Мы прилагаем серьезные усилия для обеспечения студентов актуальной и востребованной экспертизой и знаниями, которые наши специалисты накопили за годы работы на рынке информационной безопасности. Убежден, что ориентированные на практику задачи станут хорошим опытом и профессиональным фундаментом для студентов», – сказал вице-президент ГК InfoWatch по образованию и науке Андрей Зарубин.

«Заключение соглашения о сотрудничестве с ГК InfoWatch является важным шагом на пути к модернизации образовательного процесса и повышению качества подготовки наших студентов в области информационной безопасности. Совместная работа с лидером отрасли позволит не только углубить практическую подготовку будущих специалистов, но и создать условия для их успешной профессиональной реализации. Мы уверены, что благодаря этому партнерству студенты получат доступ к актуальным знаниям и навыкам, соответствующим современным требованиям рынка», — сказал заместитель директора Колледжа связи №54 Олег Корешков.

Соглашение между ГК InfoWatch и Колледжем связи №54 заключено в рамках проекта по развитию взаимодействия аккредитованных ИТ-компаний и образовательных организаций. Такая работа ИТ-компаний и учреждений сферы образования предусмотрена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2025 № 1949.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Вице-президент ПСБ: малому бизнесу выгоден аутсорсинг безопасности, крупному — гибрид

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще