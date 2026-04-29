ГК InfoWatch и Колледж связи №54 заключили соглашение о сотрудничестве

ГК InfoWatch и Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ направлен на дальнейшее развитие образовательных программ подготовки будущих специалистов по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Студенты колледжа уже несколько лет получают практические навыки работы со средствами защиты информации на примере продуктов ГК InfoWatch. В учебных классах представлены лабораторные комплексы с ПО InfoWatch ARMA и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor, которые компания безвозмездно предоставила учебному заведению для обучения студентов.

В рамках подписанного соглашения будет увеличен объем практических занятий для студентов, актуализирована их программа – в частности, будущие ИБ-специалисты смогут заниматься на онлайн-полигоне и отрабатывать действия в условиях, максимально близких к реальным рабочим задачам. Кроме того, вырастет количество учебных часов и экспертов ГК InfoWatch, задействованных в образовательном процессе.

«Сотрудничество с колледжем связи № 54 – это пример многолетней системной работы, которую нам удалось выстроить с коллегами. Мы прилагаем серьезные усилия для обеспечения студентов актуальной и востребованной экспертизой и знаниями, которые наши специалисты накопили за годы работы на рынке информационной безопасности. Убежден, что ориентированные на практику задачи станут хорошим опытом и профессиональным фундаментом для студентов», – сказал вице-президент ГК InfoWatch по образованию и науке Андрей Зарубин.

«Заключение соглашения о сотрудничестве с ГК InfoWatch является важным шагом на пути к модернизации образовательного процесса и повышению качества подготовки наших студентов в области информационной безопасности. Совместная работа с лидером отрасли позволит не только углубить практическую подготовку будущих специалистов, но и создать условия для их успешной профессиональной реализации. Мы уверены, что благодаря этому партнерству студенты получат доступ к актуальным знаниям и навыкам, соответствующим современным требованиям рынка», — сказал заместитель директора Колледжа связи №54 Олег Корешков.

Соглашение между ГК InfoWatch и Колледжем связи №54 заключено в рамках проекта по развитию взаимодействия аккредитованных ИТ-компаний и образовательных организаций. Такая работа ИТ-компаний и учреждений сферы образования предусмотрена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2025 № 1949.