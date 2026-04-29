Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

К Лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется Itorex

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe объявляет о присоединении нового участника — компании Itorex, официального дистрибьютора продуктов разработчиков систем информационной безопасности. Ранее к лаборатории уже присоединились SafeTech, «СТКрипт» и «Спикател». Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В рамках лаборатории компании планируют объединить усилия по изучению современных киберугроз и выработке мер противодействия им.

Лаборатория Servicepipe работает с 2024 г. Изначально в фокусе были DDoS-атаки, фулстек-боты и целевые атаки на веб-ресурсы. С присоединением новых участников исследовательская повестка Лаборатории расширяется: теперь она охватывает защиту облачных нативных приложений, CNAPP-платформы и безопасность API.

Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe: «Задачи Лаборатории расширялись постепенно — от испытаний на устойчивость к DDoS-атакам до более комплексных сценариев. Itorexприносит экспертизу своих эксклюзивных партнеров, что позволит тестировать CNAPP-решения и защиту веб-приложений в реальных условиях».

Юрий Черкас, коммерческий директор Itorex: «Мы помогаем клиентам внедрять уникальные решения для защиты корпоративной информации и автоматизации бизнес-процессов. Участие в Лаборатории Servicepipe дает возможность проверять предлагаемые нами продукты на устойчивость к актуальным угрозам, делая работу компаний максимально безопасной и результативной».

Короткая ссылка


