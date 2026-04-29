«Кибер Бэкап» стал частью системы информационной безопасности футбольного клуба «Спартак‑Москва»

ФК «Спартак-Москва», обеспечил защиту и быстрое восстановление данных с помощью решения компании «Киберпротект». Цифровая экосистема футбольного клуба включает в себя веб-сервисы и мобильные приложения с личными кабинетами пользователей, системы управления финансовыми потоками и приложения для сбора медицинских данных, программы для работы с контрагентами и электронный документооборот. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Информационные системы «Спартака» ежедневно собирают и обрабатывают внушительные объемы данных, среди прочего в них обрабатываются и хранятся персональные данные, медицинская информация, сведения о партнерах и документы, содержащие коммерческую тайну.

В условиях возрастания числа киберугроз и возросшего риска возникновения уязвимостей на фоне ухода зарубежных компаний-разработчиков с российского рынка специалисты департамента информационных технологий «Спартака» приняли взвешенное решение о переходе на отечественную систему резервного копирования, что позволило бы обеспечить поддержание высокого уровня информационной безопасности и киберустойчивости.

«Среди прочего мы рассматривали переход на российское ПО как своего рода защиту от внешних факторов. В новых условиях только снижение технологической зависимости от зарубежных поставщиков обеспечит устойчивость нашей ИТ-инфраструктуры. Отечественные разработчики более надежны, а их продукты дают нашим специалистам больше возможностей адаптировать решения конкретно под потребности клуба», — отметил Алексей Гуреев, руководитель департамента информационных технологий ФК «Спартак-Москва».

Определив требования к внедряемому ПО и проанализировав доступные на российском рынке импортонезависимые системы резервного копирования на соответствие строгим техническим требованиям, ИТ-специалисты ФК «Спартак-Москва» отдали предпочтение «Кибер Бэкапу» — флагманскому решению компании «Киберпротект», которая уже несколько лет является официальным партнером клуба в категории «Кибербезопасность».

На сегодняшний день новая СРК обеспечивает защиту около 200 ТБ данных в сложной и комплексной инфраструктуре клуба. Специалисты «Спартака» уже смогли убедиться в надежности системы, успешно восстановив данные из резервных копий баз данных и виртуальных машин при помощи «Кибер Бэкапа».

