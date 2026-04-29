Мошенники в Мурманске стали в четыре раза чаще использовать многоступенчатые схемы обмана

МТС проанализировала с помощью сервиса «Защитник» мошеннические звонки абонентам Мурманской области с начала 2026 г. Количество звонков с использованием многоступенчатых схем для обмана жителей в регионе выросло в четыре раза по сравнению с I кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные.

Чаще всего в I квартале 2026 г. по таким схемам жителям Мурманской области звонили от имени госорганов. Также злоумышленники продолжают активно использовать сценарии с предложениями инвестиций и дополнительного заработка. Помимо прочего, фиксируются попытки многоступенчатых махинаций, связанных с медицинскими и страховыми услугами и курьерскими службами.

По данным экспертов, главная цель злоумышленников — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков по стране. Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников — с 10:00 до 13:00. Именно в эти часы дети и молодежь на учебе, а взрослые — на работе. Тем самым злоумышленники застают пенсионеров врасплох, когда они остаются дома одни. Чаще всего многоступенчатые звонки поступали жителям области по средам.

«Мошенники постоянно адаптируют схемы обмана, чтобы заполучить доступ к персональным и финансовым данным. Из расшифровок звонков, которые благодаря технологиям искусственного интеллекта были переведены на общение с ИИ-секретарем, выяснилось, что наряду с несколькими звонками злоумышленники часто прибегают к психологическому давлению и запугиванию. Мы регулярно обновляем инструменты для защиты от спам-звонков и мошеннических атак. Например, в сервисе «Защитник» есть функция семейной настройки: можно получать уведомления, если члену семьи поступит подозрительный звонок. Таким образом, можно предостеречь пожилых родственников и детей от опасных разговоров», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.