Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Spacebit представила пакетные предложения для X-Control

Компания Spacebit (дочерняя компания «Информзащиты»), российский разработчик программных продуктов в сфере информационной безопасности, объявила о расширении линейки предложений для системы X-Control и запустила несколько пакетных вариантов поставки, ориентированных на организации с небольшим объемом внедрения. Новые комплекты лицензий позволяют выгоднее приобретать систему по сравнению с покупкой тех же лицензий вне комплекта и подходят для заказчиков, которым требуется готовое решение с заранее определенным составом.

Новый формат может заинтересовать компании, желающие приобрести отдельные лицензии для своих филиалов, государственных заказчиков, организации среднего и малого бизнеса с ограниченным парком средств криптографической защиты информации.

Запуск пакетных предложений отражает запрос рынка на более гибкие и понятные модели закупки ИБ-решений для небольших и средних инсталляций. Для заказчиков это возможность внедрить X-Control в оптимальной конфигурации, сохранив баланс между функциональностью, стоимостью и реальными потребностями инфраструктуры.

В линейку предложений лицензий X-Control вошли три варианта поставки:

Базовый комплект включает ядро системы и 250 объектов учета средств криптозащиты информации (СКЗИ).

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Стандартный комплект доступен в двух вариантах: ядро и 1 тыс. объектов учета средств криптозащиты информации (СКЗИ) либо ядро, 800 объектов учета средств криптозащиты информации (СКЗИ) и 100 синхронизируемых учетных записей из LDAP-каталога.

Расширенный комплект также предлагается в двух конфигурациях: ядро и 2 тыс. средств криптозащиты информации (СКЗИ) либо ядро, 1,7 тыс. средств криптозащиты информации (СКЗИ) и 250 синхронизируемых учетных записей из LDAP-каталога.

Ключевое преимущество новых предложений – это экономическая выгода. Приобретение пакетного комплекта позволяет сэкономить до 30% по сравнению с покупкой лицензий вне комплекта, поясняют в Spacebit. Это делает X-Control более доступным для организаций, которым важно получить полноценную систему учета и контроля СКЗИ без избыточных затрат.

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

Вице-президент ПСБ: малому бизнесу выгоден аутсорсинг безопасности, крупному — гибрид

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись

Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
