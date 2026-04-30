Мошенники в Карелии стали в 20 раз активнее использовать многоступенчатые схемы обмана

МТС проанализировала с помощью сервиса «Защитник» мошеннические звонки абонентам Республики Карелия с начала 2026 г. Количество многоэтапных мошеннических звонков жителям региона выросло в 20 раз год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Теперь они используют сложные схемы — цепочки звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные.

Злоумышленники для обмана в большинстве случаев представляются сотрудниками государственных органов. Также в Карелии актуальными остаются сценарии от лица сотрудников служб безопасности банков и операторов связи. Помимо прочего, фиксируются попытки многоступенчатых махинаций, связанных с медицинскими и страховыми вопросами и коммунальными услугами.

По данным экспертов, главная цель мошенников — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков по стране. Отмечается, что в 2026 г. мошеннические вызовы поступают жителям республики чаще всего по будням с пиком активности с 12.00 до 15.00. В эти часы дети и молодежь отсутствуют дома, взрослые люди заняты рабочими задачами, а пенсионеры чаще всего остаются одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает.

«Безусловно, жители республики стали более бдительными, а технологии фильтрации спама и подозрительных звонков приобрели популярность у населения. Однако злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана, чтобы украсть сбережения и личные данные людей. Именно поэтому мы обновляем инструменты для защиты от мошеннических звонков и расширяем их возможности, чтобы не пропускать и пресекать подозрительные вызовы. Так, например, в 2025 году с помощью технологий на базе искусственного интеллекта в регионе заблокировали более 17 млн звонков в адрес наших абонентов», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.