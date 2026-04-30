Ozon выяснил, какие схемы мошенничества наиболее распространены перед майскими праздниками

В период майских праздников традиционно фиксируется рост активности мошенников. Ozon опросил более 1500 пользователей и выяснил, как россияне оценивают уровень цифровой безопасности. Большинство респондентов уверены, что умеют распознавать мошеннические схемы, но при этом не всегда внимательно относятся к защите аккаунтов и проверке подозрительных звонков и сообщений. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Согласно данным опроса, 80% россиян за последний год не сталкивались с попытками мошенничества, и чаще других так отвечали люди в возрасте 56–65 лет (88%). Еще 17% опрошенных сталкивались с мошенниками, но вовремя распознавали обман, и именно молодежь 18–26 лет (31%) чаще других говорит, что умеет вовремя «отсеивать» подозрительные контакты.

Россияне по‑прежнему чаще всего сталкиваются с обманом по телефону: 61% назвали звонки основным каналом мошенничества, на втором месте — мессенджеры (40%), только 29% респондентов отметили SMS‑сообщения, а сообщения в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и др.) и письма по электронной почте, а также фишинговые сайты упомянули 27% опрошенных. Исследование показывает, что это отражает общий тренд рынка: мошенники уходят от единичных звонков к «мультиканальному» давлению — комбинируют отправку сообщений на телефон, в мессенджеры, по SMS и на почту.

Среди распространенных атак респонденты чаще всего называли звонки якобы от мобильного оператора с сообщением об истечении срока действия тарифа — с такой схемой сталкивались 31% опрошенных, при этом женщины — заметно чаще мужчин (34% против 27%). Еще 22% опрошенных получали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов, больницы или прокуратуры, с сообщением о том, что близкий человек попал в беду. С этой схемой чаще сталкивались молодые люди от 18 до 25 лет (29%).

Также 19% респондентов рассказывали о звонках «из банка» с предложением срочно перевести деньги на «безопасный счет». 17% получали звонки от «курьеров» с рассказом о посылке или подарке; эта схема особенно часто затрагивает молодежь 18–25 лет (27%) и аудиторию 56–65 лет (23%). А 13% опрошенных рассказывали о звонках от «сотрудников ЖКХ» по поводу замены домофона — здесь атаки мошенников направлены на людей старше 56 лет (23%).

«Мы видим, что на фоне роста мошенничества роль онлайн‑сервисов в защите пользователей заметно усиливается. Наш опрос показал, что 20% россиян маркетплейс или интернет‑магазин уже автоматически предупреждал о подозрительной ссылке, продавце или попытке фишинга. Встроенные механизмы безопасности Ozon становятся для пользователей дополнительным уровнем защиты и срабатывают как раз в те моменты, когда человек может быть невнимателен», — сказала Анна Павлова, руководитель отдела compliance и безопасности данных в Ozon.

Пик активности мошенников приходится на рабочее время: в это время о деятельности злоумышленников заявили 52% опрошенных, 32% — вечером, 15% — утром и только 6% — ночью. При этом в будни атаки происходят заметно чаще, чем в выходные (22% против 8%). Эксперт по информационной безопасности Ozon напоминает, что даже в праздники нельзя забывать о базовой цифровой гигиене: «Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, всегда открывайте сайты банка или маркетплейса только через официальное приложение или вручную в браузере, обязательно проверяйте адрес отправителя — мошенники часто меняют всего одну букву в домене. Никому не сообщайте коды из SMS и мессенджеров, даже если звонящий представляется сотрудником поддержки. Включите подтверждение входа по коду и регулярно проверяйте список активных устройств в настройках аккаунта, завершая все незнакомые сеансы — эти простые действия значительно снижают риск взлома».