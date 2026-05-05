BI.Zone AntiFraud: в I квартале 2026 года снизилась активность мошенников по популярным схемам

Специалисты BI.Zone AntiFraud подвели итоги I квартала 2026 г. По сравнению с тем же периодом 2025 г. сокращение активности составило 12,5%.

Мошенники стали реже использовать схемы, которые раньше были самыми популярными. Среди таких сценариев:

Выигрыш (−15%). Мошенники рассылают сообщения о «выигрыше» или «получении приза», требуя оплату комиссии или данные карты. Эффективность этой схемы снижается благодаря росту осведомленности пользователей.

Шантаж и вымогательство (−14%). Злоумышленники оказывают психологическое давление и угрожают раскрытием информации, добиваясь перевода денег.

Покупки на маркетплейсах (−13%). Мошенники имитируют покупку товара и подменяют процесс оплаты, чтобы получить деньги или данные карты продавца.

Спасатель (−12%). Под видом сотрудников банка злоумышленники убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет» и похищают средства. Несмотря на снижение популярности схемы, она остается одной из самых масштабных.

Фишинговые сайты (−11%). Пользователи становятся внимательнее, а системы защиты — эффективнее. Снижение активности по этой схеме особенно важно, потому что фишинг сложно детектировать.

Заработок на маркетплейсах (−10%). Жертве предлагают «легкий заработок» через выкуп товаров и повышение их рейтингов. Чтобы начать «работу», мошенники требуют вложений, которые потом не возвращаются. Несмотря на отрицательную динамику, схема все еще требует внимания.

Алексей Лужнов, руководитель BI.Zone AntiFraud, сказал: «Мы наблюдаем смещение фокуса злоумышленников. Они переходят от популярных ранее схем к менее известным и более трудоемким в реализации. Несмотря на сложность сценариев, стремление удержать уровень получаемой прибыли побуждает мошенников использовать их все чаще. Для укрепления защиты компаниям стоит внедрить многоуровневые проверки транзакций и поведенческой аналитики, оперативно реагировать на инциденты, регулярно повышать осведомленность клиентов и сотрудников о мошеннических схемах. Напоминаем: не следует переходить по подозрительным ссылкам, а также передавать коды и данные карт. Еще нужно избегать переводов на «безопасные счета» и любых предложений легкого заработка, а также подключить уведомления о транзакциях».

Несмотря на общую отрицательную динамику, в I квартале 2026 г. злоумышленники стали намного чаще использовать сценарии, которые не были так популярны в аналогичный период 2025. Именно на них стоит обратить внимание:

Дропперская активность (+210%). Схемы, связанные с обналичиванием и транзитом средств, как правило, указывают на формирование организованной инфраструктуры злоумышленников, а не на активность одиночек.

Займы (+57,5%). Это не разовый всплеск, а планомерный подъем. Рост активности по этой схеме — один из наиболее тревожных сигналов: мошенники из сегмента ложных займов нашли работающую механику и масштабируют ее.

Телефоны родителей в руках у детей (+45%). Схема, при которой мошенники получают доступ к финансам родителей через устройства, которыми пользуются дети. Рост популярности схемы указывает, что злоумышленники ищут новые точки входа через пользователей, подверженных психологическому влиянию.

Покупки в социальных сетях (+36%). Схема эксплуатирует доверие к неформальной торговле в социальных сетях. С ее помощью мошенники находят новых жертв по мере роста аудитории площадок.

BI.Zone AntiFraud — адаптивная кросс‑канальная система противодействия мошенничеству. Решение предоставляет транзакционную и сессионную аналитику, дополненную данными об угрозах из множества источников. Продукт подходит как для банковской сферы, так и для онлайн‑сервисов.