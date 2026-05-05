«ДиалогНаука» внедрила решения ViPNet для защиты «МБ РУС Банка»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, осуществила поставку и внедрение системы криптографической защиты каналов связи на базе продуктов ViPNet для ООО «МБ РУС Банк». Об этом CNews сообщили представители «ДиалогНауки».

В современных условиях банки ежедневно обрабатывают огромные объемы конфиденциальной информации. Для обеспечения информационной безопасности и защиты данных клиентов у ООО «МБ РУС Банк» возникла необходимость создания защищенного канала связи. Это стало возможным благодаря внедрению программных и технических средств криптографической защиты на базе продуктов ViPNet от компании «ИнфоТеКС».

В рамках проекта компания «ДиалогНаука» выполнила работы по установке и настройке программного комплекса ViPNet Administrator, предназначенного для развертывания и администрирования сети ViPNet. Специалисты «ДиалогНауки» быстро и эффективно создали структуру сети ViPNet, произвели генерацию ключевой и справочной информации, а также осуществили монтаж и настройку ПАК ViPNet Coordinator HW на объектах ООО «МБ РУС Банк». Все работы были выполнены в один этап, что позволило минимизировать затраты со стороны банка и обеспечить бесперебойную работу защищенного канала связи.

«Мы высоко ценим профессионализм команды «ДиалогНаука». Благодаря их оперативному подходу и глубоким знаниям в области информационной безопасности, мы смогли быстро и без лишних затрат внедрить систему, которая значительно повысила уровень защиты наших данных», ‒ сказал Федоров Алексей Анатольевич, руководитель отдела информационной безопасности ООО «МБ РУС Банк».

«Внедрение системы криптографической защиты информации позволило банку надежно обеспечить конфиденциальность передаваемой информации, а также соответствовать требованиям законодательства в области защиты информации. Благодарим ООО «МБ РУС Банк» за выбор «ДиалогНауки» в качестве исполнителя проекта и надеемся продолжать сотрудничество в будущем», ‒ сказал Роман Михайлович Ванерке, технический директор АО «ДиалогНаука».