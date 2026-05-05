Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа

Компании «Индид» и UserGate успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM), и межсетевого экрана нового следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW) и, а также многокомпонентного решения UserGate Client (uClient). Совместимость продуктов обеспечит высокий уровень защиты ИТ-систем и учетных данных при доступе через виртуальные частные сети. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

В условиях роста киберугроз, связанных с несанкционированным использованием учетных записей, комплексное применение решений «Индид» и UserGate позволит корпоративным клиентам повысить безопасность доступа к целевым ресурсам вне зависимости от географии подключения пользователей.

Компании, которые используют uUserGate NGFW для защиты удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре, теперь получают еще более надежную защиту. Ее обеспечивает механизм многофакторной аутентификации, реализуемый с помощью Indeed Access Manager. Чтобы войти в корпоративную сеть пользователи сначала вводят свои учетные данные и затем подтверждают вход с помощью одноразовых паролей или через push-уведомление в мобильном приложении Indeed Key.

uUserGate NGFW — межсетевой экран следующегонового поколения для комплексной защиты сети. Помимо стандартных функций, решение обладает такими возможностями, как контроль трафика на уровне приложений (L7 модели OSI), защита от сетевых угроз и вредоносного ПО, защищенный удаленный доступ сотрудников к сетевым ресурсам, защищенную передача данных между филиалами, а также управление доступом сотрудников к веб-ресурсам.

uUserGate Client — компонент экосистемы UserGate SUMMA., развертываемый на конечных устройствах. Приложение предназначено для защиты конечных устройств и предотвращения их использования для атак на сетевую инфраструктуру.

Indeed Access Manager — система, предназначенная для централизованного управления и контроля доступа к данным и приложениям как из внутренней сети компании, так и из внешней, например, через VPN и VDI-сети. Indeed AM усиливает стандартную парольную аутентификацию, благодаря чему доступ к важным информационным ресурсам компании могут получить только авторизованные пользователи. Продукт поддерживает множество методов аутентификации, в том числе использование одноразовых паролей и push-уведомлений.

«Для нас важно предоставлять решения, которые отвечают актуальным запросам клиентов, и полностью соответствуют современным стандартам безопасности. Границы периметра организаций сегодня вышли за пределы корпоративной сети, но этом фоне особую важность приобретает своевременная и надежная защита доступа удаленных пользователей. Интеграция решений Indeed AM и uUserGate NGFW позволяет применять комплексный подход к обеспечению безопасности и предоставляет российским компаниям дополнительные возможности в области защиты доступа, как при локальных подключениях, так и через виртуальные частные сети», — отметил Игорь Тюкачев, руководитель отдела по развитию бизнеса в «Индид».

«Интеграция решений Indeed AM с продуктами UserGate NGFW и Client — это не просто техническая совместимость разных продуктов, а шаг к реализации архитектуры Zero Trust в реальных условиях. Объединяя управление идентичностями с сетевым контролем и защитой конечных точек, мы создаем контекстно-зависимую модель, где каждый запрос на доступ оценивается в реальном времени на основе роли пользователя, состояния устройства и текущего уровня угроз. Для наших клиентов это означает переход от разрозненных инструментов к единому контуру безопасности, где политики автоматически адаптируются под бизнес-процессы, а не наоборот», — сказала Яна Заковряжина, менеджер по развитию продукта UserGate Client.