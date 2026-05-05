Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа

Компании «Индид» и UserGate успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM), и межсетевого экрана нового следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW) и, а также многокомпонентного решения UserGate Client (uClient). Совместимость продуктов обеспечит высокий уровень защиты ИТ-систем и учетных данных при доступе через виртуальные частные сети. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

В условиях роста киберугроз, связанных с несанкционированным использованием учетных записей, комплексное применение решений «Индид» и UserGate позволит корпоративным клиентам повысить безопасность доступа к целевым ресурсам вне зависимости от географии подключения пользователей.

Компании, которые используют uUserGate NGFW для защиты удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре, теперь получают еще более надежную защиту. Ее обеспечивает механизм многофакторной аутентификации, реализуемый с помощью Indeed Access Manager. Чтобы войти в корпоративную сеть пользователи сначала вводят свои учетные данные и затем подтверждают вход с помощью одноразовых паролей или через push-уведомление в мобильном приложении Indeed Key.

uUserGate NGFWмежсетевой экран следующегонового поколения для комплексной защиты сети. Помимо стандартных функций, решение обладает такими возможностями, как контроль трафика на уровне приложений (L7 модели OSI), защита от сетевых угроз и вредоносного ПО, защищенный удаленный доступ сотрудников к сетевым ресурсам, защищенную передача данных между филиалами, а также управление доступом сотрудников к веб-ресурсам.

uUserGate Client — компонент экосистемы UserGate SUMMA., развертываемый на конечных устройствах. Приложение предназначено для защиты конечных устройств и предотвращения их использования для атак на сетевую инфраструктуру.

Indeed Access Manager — система, предназначенная для централизованного управления и контроля доступа к данным и приложениям как из внутренней сети компании, так и из внешней, например, через VPN и VDI-сети. Indeed AM усиливает стандартную парольную аутентификацию, благодаря чему доступ к важным информационным ресурсам компании могут получить только авторизованные пользователи. Продукт поддерживает множество методов аутентификации, в том числе использование одноразовых паролей и push-уведомлений.

«Для нас важно предоставлять решения, которые отвечают актуальным запросам клиентов, и полностью соответствуют современным стандартам безопасности. Границы периметра организаций сегодня вышли за пределы корпоративной сети, но этом фоне особую важность приобретает своевременная и надежная защита доступа удаленных пользователей. Интеграция решений Indeed AM и uUserGate NGFW позволяет применять комплексный подход к обеспечению безопасности и предоставляет российским компаниям дополнительные возможности в области защиты доступа, как при локальных подключениях, так и через виртуальные частные сети», — отметил Игорь Тюкачев, руководитель отдела по развитию бизнеса в «Индид».

«Интеграция решений Indeed AM с продуктами UserGate NGFW и Client — это не просто техническая совместимость разных продуктов, а шаг к реализации архитектуры Zero Trust в реальных условиях. Объединяя управление идентичностями с сетевым контролем и защитой конечных точек, мы создаем контекстно-зависимую модель, где каждый запрос на доступ оценивается в реальном времени на основе роли пользователя, состояния устройства и текущего уровня угроз. Для наших клиентов это означает переход от разрозненных инструментов к единому контуру безопасности, где политики автоматически адаптируются под бизнес-процессы, а не наоборот», — сказала Яна Заковряжина, менеджер по развитию продукта UserGate Client.

