RooX представила RooX UIDM CIAM++ — систему для построения клиентского ID и централизованного управления доступом

Компания RooX объявляет о выпуске продукта RooX UIDM CIAM++ — решения для управления аутентификацией и авторизацией внешних пользователей, ориентированного на построение единого клиентского ID и централизованного контроля доступа в цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители RooX.

RooX UIDM CIAM++ позволяет компаниям создать единый идентификатор пользователя — клиентский ID — который объединяет доступ к различным сервисам, приложениям и каналам взаимодействия. Это дает бизнесу возможность управлять клиентским опытом и безопасностью в едином контуре — от первого входа до сложных сценариев работы с API и партнерскими интеграциями.

В основе RooX UIDM CIAM++ — сервер аутентификации, который защищает веб-приложения и API. Продукт поддерживает современные протоколы (OIDC, OAuth 2.0, SAML), многофакторную аутентификацию и интеграцию с внешними провайдерами, позволяя выстраивать гибкие и безопасные пользовательские сценарии.

Второй важной частью продукта является сервис авторизации. В продукт входит Access Gateway — встроенный шлюз, который позволяет управлять авторизацией и доступом к приложениям и API. Это дает возможность контролировать не только вход пользователя, но и его действия внутри цифровых сервисов.

Архитектура RooX UIDM CIAM++ построена по принципу API-first и ориентирована на разработчиков. Продукт легко встраивается в существующие сервисы с помощью SDK и SPI, позволяя интегрировать функции аутентификации и авторизации без ограничений по технологическому стеку и архитектуре.

Отдельное внимание уделено пользовательскому опыту: заказчики могут использовать готовые интерфейсы, адаптировать их под свои задачи или полностью управлять внешним видом через API, сохраняя контроль над UX своих цифровых сервисов.

Продукт также обеспечивает централизованный аудит, контроль сессий и жизненного цикла учетных записей, что позволяет интегрировать его в ИБ-контур.

RooX UIDM CIAM++ разворачивается в периметре заказчика — на локальной инфраструктуре или в защищенном приватном облаке. Продукт является полностью российской разработкой, входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиям ФСТЭК и совместим с отечественным технологическим стеком.

«RooX UIDM CIAM++ — это модуль аутентификации и авторизации, который можно встроить в любой цифровой сервис. Команда разработки получает готовый, гибкий и управляемый модуль доступа и может сосредоточиться на развитии бизнес-функций», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.