Вышло обновление Ankey RBI: теперь в решении доступна поддержка ALD Pro

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Ankey RBI. Новые возможности включают в себя развитие базовых функций, необходимых для создания коробочного решения. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Ankey RBI — продукт, который позволяет безопасно использовать веб-ресурсы путем изоляции браузера от рабочего компьютера конечного пользователя. То есть каждый сеанс выхода в сеть Интернет выполняется в отдельном изолированном программном окружении (контейнере).

Решение устанавливается в инфраструктуре заказчика, включая развертывание в компаниях с многотысячным числом устройств конечных пользователей, что делает его интересным для крупного бизнеса. Преимущественно продукт применяется в банках, холдингах, государственных структурах различного масштаба.

Среди ключевых обновлений стоит отметить поддержку ALD Pro: она делает использование данных авторизации пользователя при работе в веб-приложениях более удобным. Также реализована поддержка ГОСТ-сертификатов в контейнере для авторизации на сайтах.

Улучшена работа с файлами: пользователю доступны множественный выбор, а также сортировка по заданному критерию, например дате, размеру, имени. Найти нужный файл или сгруппировать похожие теперь получится быстрее. Можно одновременно выделять несколько файлов и работать с ними: это ускоряет выполнение типовых операций.

Установлена квота по использованию жесткого диска для хранения временных данных: файлы пользователей удаляются по сроку существования. Это позволяет рациональнее использовать дисковое пространство сервера.

Пользовательский контейнер Debian обновлен до 13 версии. Это повышает безопасность работы, потому что в новой версии были устранены уязвимости в библиотеках.

Мониторинг RBI-брокера теперь осуществляется из Zabbix, системы наблюдения за состоянием ИТ-инфраструктуры с открытым исходным кодом. Чтобы подключиться к мониторингу было проще, создан шаблон для администратора.

Реализован механизм роуминговых профилей пользователей с сохранением всех временных файлов. Теперь они доступны для использования при старте следующей сессии.

«В каждом обновлении мы учитываем пожелания наших заказчиков: например, в следующем релизе мы планируем сделать интеграцию с DLP-системами, а также добавить возможность использования "песочниц", — отметил Константин Хитрово, менеджер продукта Ankey RBI компании «Газинформсервис». — Мы думаем о том, чтобы сделать наш продукт коробочным, и развитие базового функционала для такого решения уже на финишной прямой».