Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

Защита от атак на цепочки поставок ПО: новые фиды в PT Fusion помогают контролировать безопасность внешних зависимостей

Компания Positive Technologies сообщила о выпуске обновления для PT Fusion — портала для работы с данными о киберугрозах. Теперь пользователям доступны фиды, содержащие данные о вредоносных, протестных или уже удаленных релизах проектов с открытым исходным кодом. Это поможет улучшить процесс безопасной разработки и непрерывно контролировать поставщиков открытого ПО. Сведения предоставляются в формате OSV, наиболее распространенном в сообществе ИБ, и регулярно актуализируются.

Облачный сервис PT Fusion с версии 1.5 получил возможность распространять фиды с индикаторами компрометации (PT Threat Intelligence Feeds). С версии сервиса 1.7 они расширились за счет поддержки нового внутреннего TI-источника данных — PT Supply Chain Security (PT SCS). Теперь фиды, помимо классических коллекций, включают сведения о вредоносных, протестных или уже удаленных релизах проектов с открытым исходным кодом. Это усилит защиту компаний от атак на цепочку поставок (supply chain).

Добавленные фиды будут полезны AppSec-специалистам, которые могут загрузить их в инструменты SCA, в системы безопасности класса dependency firewall, контролирующие использование зависимостей в продуктах и обеспечивающие защиту цепочки поставок ПО, а также в реестры артефактов разработки (registries), упрощающие написание приложений, их развертывание и управление проектами. Помимо этого, новые фиды могут помочь при расследовании инцидентов ИБ. В момент сканирования конечного устройства — при активном инциденте или ретроспективном исследовании — можно обнаружить вредоносные или потенциально опасные установленные внешние зависимости, что может свидетельствовать о дополнительной точке компрометации в сети.

«Мы нацелены на то, чтобы PT Fusion предоставлял широкий спектр сведений об актуальных угрозах ИБ. В последние годы участились атаки на цепочки поставок ПО, в том числе усилились угрозы, связанные с внедрением закладок во внешние компоненты и проявлением серьезных уязвимостей в них. Опенсорс все чаще используется как канал доставки ВПО, — отметил Денис Кувшинов, руководитель департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies. — Чтобы противодействовать этим атакам и обнаруживать признаки компрометации, бизнесу и разработчикам необходимо тщательно проверять сторонний код, зависимости и непрерывно отслеживать безопасность собственных продуктов. Для этого мы обогатили базу PT Fusion фидами, охватив несколько крупнейших репозиториев пакетов. Известны случаи, когда зловредная активность была заложена и в протестный релиз. Кроме того, стоит уделять повышенное внимание удаленным проектам, которые мейнтейнеры прекращают развивать и поддерживать. Устранением уязвимостей в них больше никто не занимается, а значит, применять их уже небезопасно».

Фиды уже доступны всем пользователям PT Fusion. Опробовать портал можно бесплатно в течение 30 дней.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

За безопасность нужно платить. Зарплаты ИБ-директоров в России перевалили за миллион

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще