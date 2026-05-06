Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Разбор полетов BO Team: в 2026 г. группировка переключилась на производство и нефтегазовый сектор России

В 2026 г. группа хакеров BO Team сместила фокус на другие отрасли и начала отходить от показательных деструктивных атак в пользу более скрытых операций, включая кибершпионаж, сообщается в новом отчете «Лаборатории Касперского». Это подтверждает, что хактивисты становятся все более серьезной угрозой для российских организаций. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

При изучении новой активности BO Team исследователям удалось получить доступ к исходному коду ее «фирменного» бэкдора ZeronetKit, который часто используется в кибератаках на компании России, обнаружить ранее неизвестные вредоносные инструменты и признаки кооперации с другой группировкой, Head Mare.

Кибератаки BO Team в 2026 г. По данным портала киберразведки Kaspersky Threat Intelligence Portal, с начала 2026 г. злоумышленники интересуются уже не медицинскими учреждениями, а производством, нефтегазовым сектором и телеком-индустрией. Только за первый квартал насчитывается около двадцати кибератак, в том числе на эти отрасли. BO Team по-прежнему получает доступ через целевой фишинг, а для заражения использует уже известные бэкдоры BrockenDoor и ZeronetKit, а также новый ZeroSSH. Анализ показал, что инструменты группировки заметно эволюционировали и все чаще адаптируются под конкретную цель.

Бэкдор ZeronetKit изнутри. Исследователи получили доступ к исходному коду одного из ключевых инструментов BO Team — бэкдора ZeronetKit. Это позволило изучить не только его функциональность и поведение в атаке, но и лучше понять внутреннее устройство: архитектуру, логику работы и основные механизмы управления зараженными системами.

Кооперация с Head Mare. В ходе исследования были обнаружены признаки возможной кооперации BO Team с другой группировкой — Head Mare. Характер их взаимодействия остается неясным, однако пересечения инструментов и инфраструктуры указывают как минимум на координацию атак против российских организаций. Один из предполагаемых сценариев — многоступенчатая операция, в которой злоумышленники задействованы на разных этапах. Так, Head Mare могла отвечать за начальный вектор — например, через фишинговые рассылки. После чего BO Team использовала полученный доступ для внедрения бэкдоров и дальнейшего развития атаки.

«Мы отслеживаем активность BO Team более полутора лет. За относительно короткий срок — менее чем за год — злоумышленники существенно усилили арсенал новыми кастомными инструментами. Более того, если ранее не было достаточных подтверждений их взаимодействия с другими группировками, то новые данные о связях с Head Mare с высокой долей вероятности указывают на наличие такой кооперации. Все это в совокупности с изменением характера кибератак подтверждает, что BO Team остается серьезной угрозой на российском ландшафте», — сказали исследователи.

Эксперты «Лаборатории Касперского» продолжают отслеживать активность BO Team и для защиты от этой киберугрозы рекомендуют организациям: предоставлять сотрудникам отдела кибербезопасности возможность доступа к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников; применять комплексные защитные решения, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности; обучать сотрудников цифровой грамотности. В этом помогут специализированные курсы или тренинги.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще