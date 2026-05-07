Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Кибердом» запускает исследование практик управления киберрисками

«Кибердом» объявил о запуске исследования, посвященного управлению финансовыми последствиями кибератак в российских компаниях. Проект направлен на изучение того, как бизнес справляется с рисками, связанными с киберинцидентами, и какую роль в этих процессах играет киберстрахование. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Цель исследования — зафиксировать реальные практики бизнеса: от инвестиций в техническую защиту и формирования резервных фондов до использования киберстрахования и передачи ответственности подрядчикам. Отдельное внимание уделяется барьерам, сдерживающим распространение киберстрахования, и факторам, влияющим на выбор страховых партнеров.

Причиной запуска исследования стали рост числа кибератак и усиление их финансовых последствий для бизнеса. Несмотря на это, отношение к киберстрахованию на рынке остается неоднозначным: часть компаний рассматривает его как дополнительный уровень защиты, другие считают недостаточно прозрачным инструментом, а значительная доля бизнеса пока не выработала системного подхода к управлению такими рисками.

Опрос охватывает широкий круг тем, включая текущие подходы респондентов к управлению киберрисками, процессы принятия решений, приоритетные типы угроз, а также критерии и уровень осведомленности о существующих страховых продуктах на рынке. Отдельный блок вопросов посвящен причинам отказа от киберстрахования, среди которых могут быть недостаточная прозрачность условий, недоверие к экспертизе страховых компаний, сложность оформления и отсутствие ощутимой потребности.

К участию в исследовании приглашаются директора по информационной безопасности, ИT-директора, руководители и основатели компаний в сфере кибербезопасности, а также специалисты в этой области. Опрос проводится анонимно, при этом участники по желанию могут оставить контактные данные.

Результаты исследования будут представлены на закрытом мероприятии в «Кибердоме». Участники опроса получат приглашение на мероприятие и возможность сопоставить собственные подходы к управлению киберрисками с практиками рынка.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще