Sitronics Group усилила защиту внешнего ИТ-периметра с помощью платформы ETM от Cicada8

Sitronics Group сообщила о внедрении платформы управления внешними активами и цифровыми рисками (ETM) разработчика Cicada8. Необходимость усиления контроля за «забытыми» активами (Shadow IT) и усиления непрерывного мониторинга внешнего периметра на предмет уязвимостей, небезопасных конфигураций, утечек данных была вызвана активным запуском ИТ-проектов для различных отраслей. Ранее команда информационной безопасности использовала несколько разрозненных программных решений. Это приводило к фрагментарности отчетов и высокой доле ручных проверок.

Платформа Cicada8 ETM (External Threat Management) предназначена для непрерывного мониторинга внешнего ИТ-периметра компании. Решение позволяет в динамике отслеживать активы организации, выявлять уязвимости, ошибки конфигурации, небезопасные сервисы и потенциальные утечки чувствительных данных. Платформа работает по принципу внешнего наблюдателя и анализирует инфраструктуру так, как ее видят потенциальные злоумышленники на этапе предварительной разведки – без установки агентов и предоставления специальных доступов.

Платформа Cicada8 ETM полностью соответствует ключевым требованиям Sitronics Group, обеспечивая автоматическое обнаружение активов и непрерывное сканирование 24/7. Возможность приоритизации уязвимостей позволяет фокусироваться на самых критичных угрозах.

«Процесс внедрения начался с расширенного пилотного проекта, в ходе которого специалисты Cicada8 обеспечили полную техническую поддержку и адаптировали решение под специфику инфраструктуры Sitronics Group. Сегодня решение от Cicada8 ETM закрывает все наши потребности и требования к платформе, а также предоставляет гибкие условия использования», – сказал руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов.

«Для крупных компаний с обширной ИТ-инфраструктурой особенно важно сократить время между обнаружением угрозы и ее устранением. Автоматизированный непрерывный мониторинг помогает быстрее реагировать на критические уязвимости и исключать появление “слепых зон” во внешнем периметре. А централизация процесса позволяет ИБ-команде работать с полной и актуальной картиной защищенности компании и не тратить ресурсы на сведение информации из разрозненных источников», – сказал Кирилл Селезнев, руководитель продуктового портфеля Cicada8.