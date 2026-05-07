Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Цифровые технологии МТС помогают бороться со стихийными свалками в Красноярске

МТС реализовала «умную» систему выявления несанкционированных мест складирования отходов в Красноярске. Применение искусственного интеллекта позволяет фиксировать нарушения в области охраны окружающей среды в автоматическом режиме и без участия человека. Благодаря работе умных камер в периметре площадок ТКО снизились случаи вандализма и нарушения правопорядка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пилотный этап проекта интеллектуального видеомониторинга стихийных свалок реализован МТС совместно с администрацией Октябрьского района Красноярска, в дальнейшем планируется развертывание проекта на другие районы краевой столицы. Видеонаблюдение, установленное в 17 локациях возле многоквартирных жилых домов, в круглосуточном режиме следит за обстановкой там, где часто выявляются нарушения по выбросу ТКО. IP-камеры высокого разрешения фиксируют время приезда мусоровозов, номера грузовых и легковых авто и соблюдение техники безопасности.

С помощью технологий искусственного интеллекта система распознает в окрестностях площадок по выбросу ТКО лица и автомобили, а на месте срабатывает звуковое предупреждение. Умные камеры отслеживают уровень наполнения имеющихся в округе контейнеров, ИИ же генерирует оповещения об их переполнении. Далее данные о времени и месте инцидента поступают на облачную платформу, доступ к которой предоставлен специалистам административной комиссии и отдела ЖКХ района. Они могут круглосуточно просматривать локации «популярных» стихийных свалок со стационарного компьютера, ноутбука или планшета. Данные доступны как в режиме реального времени, так и в архиве. Всего за два месяца развертывания пилота расходы на ликвидацию стихийных свалок в Октябрьском районе с помощью интеллектуальной системы сократились в четыре раза, а их объем уменьшился на 50%.

«МТС продолжает внедрять нестандартные решения с внедренным искусственным интеллектом, в том числе и умное видеонаблюдение, в природоохране. Например, в фанпарке «Бобровый лог» наши умные камеры анализируют наклон деревьев, растущих вдоль канатных дорог, а также следят за движением подъемников, что позволяет обнаружить потенциально критические ситуации в зачатке и без участия человека. Система видеонаблюдения и мониторинга стихийных свалок — еще один эффективный способ борьбы за сохранение природного богатства Красноярска», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

