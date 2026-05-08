Merlion открывает доступ к демостенду UserGate NGFW для тестирования сценариев сетевой безопасности

Технический центр Merlion объявил о запуске постоянно действующей программы демонстраций и тестирования решения в области информационной безопасности UserGate Next-Generation Firewall (NGFW).

Наличие доступного демостенда позволит партнерам и их заказчикам оперативно оценить возможности российского решения, построенного на собственном движке и концепции «нулевого доверия» (ZTNA).

Демостенд спроектирован как полноценный полигон, где в связке с экспертами можно разобрать ключевые задачи: архитектурный аудит: изучение принципов построения системы и ее интеграции в существующую ИТ-среду; практическая работа: знакомство с ролевой моделью управления, механизмами кластеризации и экспорта/импорта конфигураций; глубокая инспекция: проверка работы собственного движка UserGate и эффективности контроля зашифрованного SSL-трафика; Zero Trust на практике: реализация доступа по принципу «нулевого доверия» (ZTNA).

«Переход на новое решение по безопасности — это всегда вызов. Наличие постоянно действующего стенда дает нашим партнерам уникальную возможность: минимизировать риски, заранее отработав все нюансы настройки и управления UserGate NGFW на конкретных бизнес-задачах», — отметила Елена Табакова, руководитель направления инфраструктурного ПО и защиты данных компании Merlion.

Технический центр Merlion обеспечивает экспертную поддержку при внедрении российских ИТ-решений, предоставляя инфраструктуру для пилотирования и проверки совместимости ПО.