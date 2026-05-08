Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Merlion открывает доступ к демостенду UserGate NGFW для тестирования сценариев сетевой безопасности

Технический центр Merlion объявил о запуске постоянно действующей программы демонстраций и тестирования решения в области информационной безопасности UserGate Next-Generation Firewall (NGFW).

Наличие доступного демостенда позволит партнерам и их заказчикам оперативно оценить возможности российского решения, построенного на собственном движке и концепции «нулевого доверия» (ZTNA).

Демостенд спроектирован как полноценный полигон, где в связке с экспертами можно разобрать ключевые задачи: архитектурный аудит: изучение принципов построения системы и ее интеграции в существующую ИТ-среду; практическая работа: знакомство с ролевой моделью управления, механизмами кластеризации и экспорта/импорта конфигураций; глубокая инспекция: проверка работы собственного движка UserGate и эффективности контроля зашифрованного SSL-трафика; Zero Trust на практике: реализация доступа по принципу «нулевого доверия» (ZTNA).

«Переход на новое решение по безопасности — это всегда вызов. Наличие постоянно действующего стенда дает нашим партнерам уникальную возможность: минимизировать риски, заранее отработав все нюансы настройки и управления UserGate NGFW на конкретных бизнес-задачах», — отметила Елена Табакова, руководитель направления инфраструктурного ПО и защиты данных компании Merlion.

Технический центр Merlion обеспечивает экспертную поддержку при внедрении российских ИТ-решений, предоставляя инфраструктуру для пилотирования и проверки совместимости ПО.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще