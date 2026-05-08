Мошенники в Тюменской области стали чаще использовать сложные схемы обмана

ПАО «МТС» проанализировала активность мошенников с начала 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, в то время как в I квартале 2026 г. усилился тренд на использовании сложных сценариев обмана абонентов. Доля таких схем в общем потоке мошеннических звонков в регионе выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку двух и более звонков, цель которых – постепенно завоевать доверие жертвы, усилить психологическое давление и в итоге заставить передать сбережения или персональные данные. Их главный фокус - пожилые люди старше 65 лет. На эту возрастную категорию приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. По данным аналитиков МТС, стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным уловкам с усиленным психологическим давлением.

Самыми распространенными многоступенчатыми схемами злоумышленников в Тюменской области стали звонки от якобы представителей госорганов — на такие вызовы приходится почти половина всех мошеннических атак. Также среди сценариев-лидеров оказались уловки для тюменцев с предложениями дополнительного заработка, выгодных инвестиций и коммунальных служб.

Чаще всего мошенники звонили жителям Тюменской области во вторник и среду с пиком активности с 12.00 до 13.00 часов. В это время дети и молодежь на учебе, взрослые люди на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.

«Злоумышленники ищут новые способы обмана, все чаще прибегая к многоходовым комбинациям. Алгоритмы искусственного интеллекта сервиса анализируют сотни параметров входящего вызова в режиме реального времени, чтобы эмоции и доверчивость тюменцев не стала причиной утечки персональных данных. С начала года сервис «Защитник» заблокировал более 6 миллионов нежелательных звонков жителям региона, что говорит об эффективности такого цифрового инструмента. Это звонки не только самим абонентам, но и их детям, пожилым родственникам, которых путем предупреждения во время разговора вовремя оградили от мошенников», —сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.