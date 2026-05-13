71% опрошенных компаний России испытывают нехватку кадров на рынке информбезопасности

Компания «СерчИнформ» опросила 1,15 тыс. начальников и сотрудников ИБ-подразделений, руководителей организаций из коммерческого и государственного секторов. В рамках ежегодного исследования уровня информационной безопасности (ИБ) в компаниях России эксперты «СерчИнформ» выяснили, как за год изменилась ситуация с ИБ-кадрами в российских компаниях. Ужесточение законов о защите ПДн и ответственности за ИБ-инциденты усиливает потребность организаций не только в защитном ПО, но и в высококвалифицированных сотрудниках. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Дефицит кадров в сфере ИБ остается актуальной проблемой, в 2024 г. в России c нехваткой ИБ-специалистов сталкивались 74% компаний. В 2025 г. дефицит ИБ-кадров в разной степени фиксировали 71% опрошенных организаций: 55% сталкиваются с привычной нехваткой, 12% ответили, что дефицит усилился по сравнению с предыдущими годами, 4% отметили, что кадровый голод ослаб по сравнению с прошлым годом, но проблема с наймом и поиском специалистов все еще сохраняется. Лишь 23% опрошенных организаций не испытывали сложности с наймом ИБ-специалистов, 6% ответили, что на рынке достаточно кандидатов.

«Дефицит высококвалифицированных кадров – одна из ключевых проблем российской ИБ-отрасли. В 2024 г. ее в разной степени ощущали 74% российских компаний, в 2025 г. ситуация не изменилась. Мы понимаем всю серьезность ситуации, поэтому активно участвуем в решении проблемы. Сотрудничаем с вузами: бесплатно предоставляем лицензии на наше ПО и обучающую программу с актуальной теорией и практикой. Проводим мероприятия по повышению квалификации ИБ-специалистов: очно в нашем учебном центре и в формате вебинаров. Только так возможно повысить защищенность российских организаций», — сказал Алексей Дрозд, начальник отдела безопасности «СерчИнформ».

Особо остро проблема с ИБ-кадрами ощущается в госсекторе – 78% государственных организаций сталкиваются с нехваткой кадров, что превышает показатель в частных компаниях, где о проблеме сообщили 67% опрошенных.

Вопросы кадрового голода опрошенные компании закрывают по-разному. По данным исследования, больше половины государственных организации (57%) решают проблему дефицита кадров через профпереподготовку своих сотрудников, в том время как частные компании лишь в 45% случаев прибегают к этому варианту. Государственные компании также чаще, чем частные, готовы принимать на работу студентов и выпускников, чтобы закрыть вопросы нехватки ИБ-специалистов.

Для части компаний ситуация с нехваткой кадров усугубляется тем, что оснащенность ПО, которое помогло бы решить некоторые ИБ-задачи, остается недостаточной. Это особенно критично в сфере малого и среднего бизнеса, который не может конкурировать за кадры по уровню зарплат. Компаниям МСБ решить проблему нехватки кадров можно с помощью аутсорсинга информационной безопасности. В 2025 г. 14% компаний уже используют эту услугу, а 27% были заинтересованы в аутсорсинге информационной безопасности, 7% опрошенных планировали внедрить услугу в ближайшее время.

Действующие заказчики аутсорсинга информационной безопасности среди ключевых преимуществ услуги выделяют: снижение финансовых издержек (35%), снижение трудозатрат (33%), отсутствие необходимости установки серверного оборудования и ПО (30%), высокую квалификацию и качество услуг ИБ-провайдера (30%).*

* вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.



