Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312

Компании «КуРэйт» и «Системы практической безопасности» (входит в группу компаний «СПБ») объявили об успешном завершении испытаний сопряжения квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей (ККС ВРК) QKD312 со средством криптографической защиты информации (СКЗИ) «Квазар-СКР».

Испытания проводились на стенде, моделирующем распределённую корпоративную сеть. Система продемонстрировала стабильную работу при высокой скорости генерации квантовых ключей и скорости защищенной передачи данных до 10 Гбит/с.

Результаты испытаний подтвердили готовность совместного решения к эксплуатации в условиях, приближенных к реальным. В частности, установлены: совместимость устройств при взаимодействии по протоколу ProtoQa; сохранение заявленных функциональных характеристик СКЗИ «Квазар‑СКР» (отсутствие потерь пакетов и стабильно высокая производительность шифрования) как при использовании для защиты информации квантовых ключей, так и в случае отсутствия выдачи квантового ключа со стороны ККС ВРК QKD312 из-за внештатных ситуаций; автоматическое восстановление работы ККС ВРК QKD312 в части генерации квантовых ключей после устранения смоделированных разрывов каналов связи; корректная обработка ошибок и автоматическое возобновление работы интерфейса системы после устранения смоделированных отказов; высокая информативность систем мониторинга.

«Применение технологии квантового распределения ключей в криптографических средствах позволяет обеспечить повышенную стойкость шифрования передаваемых данных. Любая попытка несанкционированного доступа к квантовому каналу неизбежно вносит измеримые искажения и сразу обнаруживается сторонами, — сказал Виктор Емельянов-Гирс, заместитель генерального директора по НИР ООО «СПБ» (входит в ГК «СПБ»).

«Проведённые испытания – ещё один шаг в развитии сотрудничества Группы компаний «СПБ» и компании «КуРэйт». Сегодня уже точно можно сказать, что за квантовыми технологиями – будущее нашей безопасности. Шифрование с применением квантовых ключей широко используется в передовых странах мира. Россия не отстаёт от глобальных трендов, и проведённое тестирование подчёркивает наши успехи, — отметил Павел Воробьёв, исполнительный директор «КуРэйт».

Следующим этапом совместной работы должно стать тестирование совместного решения на базе ККС ВРК QKD312 и СКЗИ «Квазар‑СКР» на реальной инфраструктуре заказчика.