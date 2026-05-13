Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312

Компании «КуРэйт» и «Системы практической безопасности» (входит в группу компаний «СПБ») объявили об успешном завершении испытаний сопряжения квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей (ККС ВРК) QKD312 со средством криптографической защиты информации (СКЗИ) «Квазар-СКР».

Испытания проводились на стенде, моделирующем распределённую корпоративную сеть. Система продемонстрировала стабильную работу при высокой скорости генерации квантовых ключей и скорости защищенной передачи данных до 10 Гбит/с.

Результаты испытаний подтвердили готовность совместного решения к эксплуатации в условиях, приближенных к реальным. В частности, установлены: совместимость устройств при взаимодействии по протоколу ProtoQa; сохранение заявленных функциональных характеристик СКЗИ «Квазар‑СКР» (отсутствие потерь пакетов и стабильно высокая производительность шифрования) как при использовании для защиты информации квантовых ключей, так и в случае отсутствия выдачи квантового ключа со стороны ККС ВРК QKD312 из-за внештатных ситуаций; автоматическое восстановление работы ККС ВРК QKD312 в части генерации квантовых ключей после устранения смоделированных разрывов каналов связи; корректная обработка ошибок и автоматическое возобновление работы интерфейса системы после устранения смоделированных отказов; высокая информативность систем мониторинга.

«Применение технологии квантового распределения ключей в криптографических средствах позволяет обеспечить повышенную стойкость шифрования передаваемых данных. Любая попытка несанкционированного доступа к квантовому каналу неизбежно вносит измеримые искажения и сразу обнаруживается сторонами, — сказал Виктор Емельянов-Гирс, заместитель генерального директора по НИР ООО «СПБ» (входит в ГК «СПБ»).

«Проведённые испытания – ещё один шаг в развитии сотрудничества Группы компаний «СПБ» и компании «КуРэйт». Сегодня уже точно можно сказать, что за квантовыми технологиями – будущее нашей безопасности. Шифрование с применением квантовых ключей широко используется в передовых странах мира. Россия не отстаёт от глобальных трендов, и проведённое тестирование подчёркивает наши успехи, — отметил Павел Воробьёв, исполнительный директор «КуРэйт».

Следующим этапом совместной работы должно стать тестирование совместного решения на базе ККС ВРК QKD312 и СКЗИ «Квазар‑СКР» на реальной инфраструктуре заказчика.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Новый банковский троянец расползается червем через WhatsApp* и Outlook

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще