«Газпром ID» запустил «Быстрый вход»

Сервис цифровой аутентификации «Газпром ID» объявил о запуске новой функции «Быстрый вход», позволяющей пользователям авторизовываться в партнерских сервисах с помощью биометрии устройства — без ввода паролей и SMS-кодов.

Технология реализована на основе открытого протокола WebAuthn (Web Authentication), входящего в международный стандарт FIDO2. Решение обеспечивает более простой и безопасный способ входа в цифровые сервисы партнеров Газпром ID.

Для использования функции пользователю необходимо один раз зарегистрировать ключ доступа на своем устройстве. После этого повторная авторизация выполняется в один клик — с подтверждением по биометрии устройства, без ввода логина, пароля или одноразовых кодов.

Приватные ключи доступа хранятся исключительно в защищенном хранилище устройства и не передаются по сети, что существенно снижает риски фишинга, перехвата данных и атак с использованием социальной инженерии.

«Мы последовательно снижаем барьеры при входе в клиентские сервисы наших партнеров. “Быстрый вход” — это баланс между максимальной простотой для пользователя и высоким уровнем защиты. Один биометрический жест заменяет ввод номера телефона, SMS-кодов и тревогу о взломе аккаунта», — отметил руководитель продукта «Газпром ID» компании «Оператор Газпром ИД» Вадим Иванков.

Партнерские сервисы, интегрированные с «Газпром ID», получают доступ к новой технологии без необходимости дополнительных доработок со своей стороны. Регистрация и верификация ключей доступа выполняются на стороне сервиса аутентификации, что снижает операционную нагрузку на партнеров и сокращает путь пользователя от входа в приложение до совершения целевого действия.

Функция «Быстрый вход» уже доступна действующим партнерам «Газпром ID». Для новых участников технология будет подключаться в рамках стандартной интеграции с платформой.