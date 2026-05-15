Smart Business Alert: рост спроса на пробив перед праздниками может превышать 100%

Мошенники, использующие праздники как повод для первого контакта с жертвой, стабильно наращивают спрос на пробив перед праздниками. В 2026 г. спрос на пробив перед 23 февраля вырос на 133%, перед 8 марта – на 17%, в каждом случае сравнение идет с неделей, предшествующей праздничной. Такие данные приводят аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис»).

Праздники, отмечают эксперты сервиса, – это дополнительный повод для мошенников для контакта с потенциальной жертвой. В типовых сценариях злоумышленники связываются с жертвами, чтобы, например, уточнить данные для доставки подарка, сообщить о «выгодных» условиях для заказа услуг или покупки товаров, пригласить на праздничное мероприятие, зарегистрироваться на которое нужно, указав данные мессенджера и так далее. Поэтому традиционно в преддверии праздников значительно вырастает как число мошеннических инцидентов, так и спрос на пробив данных.

С помощью пробивов злоумышленники могут получить не только контакты, но и персональную информацию жертвы, данные о родственниках, имуществе и так далее. Злоумышленники используют эти данные для реализации сложных, персонализированных атак с продуманными легендами, чтобы повысить вероятность успеха мошеннической схемы.

«Чтобы сделать атаку убедительнее, злоумышленнику нужно больше персональных деталей: имя, телефон, Telegram-аккаунт, город, родственники, место работы или социальные связи. Именно поэтому перед периодами подарков может расти интерес к ручному пробиву. Чем точнее мошенник понимает, кому и от чьего имени писать, тем выше шанс, что человек откроет ссылку, назовет код, подтвердит перевод или продолжит диалог», – сказал Сергей Трухачев, руководитель сервиса SBA.

Специалисты также указывают, что для бизнеса периодом активизации фишинговых и мошеннических атак могут быть отраслевые и профессиональные праздники. Например, отмечают эксперты SBA, 26 мая отмечается День российского предпринимательства, и уже сейчас фиксируется активизация запросов на пробивы связанные с предпринимателями и топ-менеджерами.

«Для минимизации таких атак бизнесу особенно актуальны DRP-системы и сервисы по цифровой защите бренда, которые позволяют выявлять рост спроса на пробив информации о топ-менеджерах, сотрудниках и самой компании, фишинговых ресурсах, имитирующих бренд и так далее. Последствия от атак злоумышленников – это не только финансовые потери и утечки данных, но и потеря репутации и клиентов», – сказал Сергей Трухачев.