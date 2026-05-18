Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, реализовала поддержку Single Sign-On (SSO, единый вход) в личном кабинете платформы. Новая функциональность позволяет клиентам использовать корпоративные системы аутентификации и авторизации для централизованного управления доступом пользователей. Об этом CNews сообщили представители Curator.

При использовании SSO аутентификация пользователей производится на стороне внешнего identity-провайдера. Это позволяет компаниям использовать уже существующую корпоративную систему управления доступом без создания отдельных учетных записей в личном кабинете Curator.

Curator поддерживает федерацию удостоверений с использованием протоколов OAuth 2.0 и OpenID Connect. Это позволяет интегрировать личный кабинет платформы с популярными identity-провайдерами, включая Keycloak, Avanpost IDM, Yandex Identity Hub, Blitz Identity Provider, Indeed AM и другими решениями, совместимыми с этими стандартами.

Для централизации управления правами доступа используется маппинг внешних групп пользователей на внутренние группы личного кабинета. Функциональность SSO уже доступна всем клиентам Curator.

«Компании с развитой ИТ-инфраструктурой все чаще стремятся централизовать управление аутентификацией и авторизацией пользователей, а также минимизировать количество отдельных учетных записей в используемых сервисах. Реализация SSO в Curator позволяет упростить управление доступами без изменения внутренних процессов клиентов», — отметил Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

