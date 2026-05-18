F6: группировка BO Team рассылает ВПО BrockenDoor в письмах от имени Роскомнадзора

Специалисты центра кибербезопасности компании F6 зафиксировали новую вредоносную рассылку группировки проукраинской группировки BO Team, нацеленную на российские организации из сферы ритейла. Злоумышленники отправляют сотрудникам поддельные уведомления от имени Роскомнадзора с архивами, содержащими вредоносное вложение.

BO Team — проукраинская группировка, начавшая активную деятельность в январе 2024 года, использующая вайпер для уничтожения инфраструктур и данных жертв. В качестве первоначального вектора группа использует рассылки вредоносных архивов. После компрометации уничтожает резервные копии файлов и инфраструктуру компании, а также удаляет данные с хостов.

Для повышения доверия к письмам атакующие используют функцию одной из российских платформ для работы с документами «красивые адреса», позволяющую создавать дополнительные адреса отправителя в доменной зоне .ru. Благодаря этому адреса визуально выглядят похожими на официальные домены органов государственной власти.

Ранее в марте 2026 г. специалисты F6 фиксировали аналогичную кампанию от имени Ространснадзора.

