Новые модели шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB100 сертифицированы в ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России на шлюз безопасности ViPNet Coordinator KB 4, в который включено новое исполнение ViPNet Coordinator KB100 на базе аппаратных платформ KB100 Q1 и KB100 Q2. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Сертификат соответствия ФСБ России №СФ/124-5477 от 15.04.2026 удостоверяет, что программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator KB 4 (исполнения на аппаратных платформах: KB100 N1, KB100 Q1, KB100 Q2, KB1000 Q6, KB1000 Q8, KB2000 Q4, KB2000 Q5, KB5000 Q1, KB5000 Q2 с версией ПО 4.3.3) соответствует требованиям к СКЗИ класса KB.

Новые платформы выполнены в форм-факторе мини-компьютера с возможностью установки в серверную стойку (крепления входят в комплект поставки), отличаются повышенной производительностью (пропускная способность шифрования выросла до 320 Мбит/с, а межсетевого экранирования до 950 Мбит/с) и расширенным количеством сетевых интерфейсов (4x RJ45, 2x SFP). С подробными характеристиками можно ознакомиться на странице продукта в разделе «Модификации и исполнения».

ViPNet Coordinator KB – шлюз безопасности, предназначенный для организации защищенных каналов связи по классу КВ, который может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной власти России. Модельный ряд ViPNet Coordinator KB 4 представлен в разных исполнениях, что позволяет выбрать оптимальное решение для организации защищенного подключения как филиалов компаний, так и небольших удаленных офисов к ЦОД и корпоративной инфраструктуре.