«АльфаСтрахование» и Innostage договорились о разработке комплексной защиты бизнеса от киберрисков

«АльфаСтрахование» и Innostage подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него компании займутся совместной разработкой комплексных решений для защиты российского бизнеса от киберугроз, технологических сбоев и их финансовых последствий. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Компании объединят экспертизу в сфере страхования и информационной безопасности, чтобы предложить бизнесу единый подход к управлению цифровыми рисками. Решения будут доступны компаниям малого, среднего и крупного бизнеса в различных отраслях – от промышленности и энергетики до транспорта, ритейла и финансового сектора.

В рамках партнерства Innostage обеспечит технологическую составляющую защиты: аудит и оценку зрелости ИТ- и ИБ-инфраструктуры, выявление уязвимостей, реагирование на инциденты, форензику, восстановление и модернизацию инфраструктуры, а также повышение отказоустойчивости цифровых систем.

«АльфаСтрахование» возьмет на себя управление финансовыми последствиями киберинцидентов. Страховая защита позволит компаниям компенсировать критические убытки, связанные с кибератаками, простоями ИТ-систем и другими цифровыми рисками.

Совместное решение предполагает комплексный сервис, в котором превентивная защита, реагирование на инциденты и финансовые гарантии объединены в едином контуре. Такой подход позволит бизнесу быстрее восстанавливать работу после сбоев и снизить влияние киберинцидентов на операционную деятельность.

«Количество и сложность киберугроз продолжают расти, при этом финансовые последствия таких инцидентов становятся все более чувствительными для бизнеса. Сегодня компаниям важно не только выстраивать надежную систему технической защиты, но и иметь понятный механизм компенсации возможных финансовых потерь. Партнерство с Innostage позволит нам предложить клиентам комплексный инструмент управления цифровыми рисками – от предотвращения атак до восстановления бизнеса после инцидентов», – сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».

«Бизнесу уже недостаточно точечных решений в области информационной безопасности. Компании ожидают комплексного подхода, который позволит одновременно снижать вероятность инцидентов и минимизировать их последствия. Объединение технологической экспертизы Innostage и страховых инструментов «АльфаСтрахование» позволит создать именно такую модель защиты», – отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

