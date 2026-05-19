«Инферит Безопасность» представила полностью российский лазерный комплекс противодействия БПЛА для гражданского сектора

Компания «Инферит Безопасность», подразделение экосистемы «Инферит», представила лазерный комплекс противодействия БПЛА собственной разработки. Система создана в России и предназначена для защиты гражданских объектов, промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

Лазерный комплекс работает следующим образом:

Обнаружение. Радиолокационный контроль воздушного пространства выявляет цели на расстоянии до 3 тыс. метров, определяя координаты, дальность и скорость дрона.

Наведение и идентификация. Оптико-электронные средства в видимом и инфракрасном диапазонах распознают цель и сопровождают ее на дистанциях от 2 тыс. до 200 метров.

Воздействие. Лазерный модуль осуществляет функциональное (ослепление) или физическое (тепловое) воздействие на БПЛА в зоне прямой видимости на дистанциях до 1 тыс. метров. Точность поражения БПЛА коптерного типа — выше 90%, утверждают в «Инферит Безопасность».

В базовую конфигурацию решения входит лазерный модуль мощностью 3 кВт (в планах — увеличить мощность до 12 кВт в том же форм-факторе), радар первичного целеуказания, тепловизионный модуль, модуль видеонаблюдения, лазерный дальномер и лидарный комплекс. Отдельный передающий объектив оснащен системой перефокусировки и точного позиционирования луча (с погрешностью 2 см на 1 тыс. м). Управление осуществляется специализированным ПО на базе искусственного интеллекта, автоматически распознающего цели.

Комплекс экономичен в эксплуатации: стоимость одного воздействия равна стоимости электроэнергии, а боекомплект не ограничен. Точечный характер лазерного воздействия минимизирует сопутствующий ущерб. Система высокоэффективна против БПЛА, летящих автономно, БПЛА с оптоволоконным каналом управления и с радиоканалом управления, использующим перестройку рабочей частоты. Способна работать непрерывно в течение 100 секунд при среднем времени воздействия на цель 3-5 секунды. Решение не зависит от экспортных ограничений.

«Наша система отвечает потребностям гражданского сектора и критической инфраструктуры: экономически эффективна, с низким сопутствующим ущербом и неограниченным боекомплектом. Комплекс может применяться автономно или как элемент эшелонированной защиты совместно с системами ПВО и РЭБ», — отметил Иван Киреев, управляющий директор «Инферит».

На фоне роста числа инцидентов с применением БПЛА сегодня особенно востребованы технологии, способные обеспечивать защиту промышленных объектов и критической инфраструктуры. Решение адресовано предприятиям ТЭК, атомной и гидроэнергетики, транспортной инфраструктуры, крупным промышленным объектам.