На страже цифрового суверенитета и просвещения: «Киберпротект» и «ИТ-парк» объединяют усилия

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» договорились о сотрудничестве в области популяризации российских цифровых решений, образования и просвещения. Документ об этом подписали Рифнур Камалов, заместитель директора по ИТ-инфраструктуре ГАУ «ИТ-парк», и исполнительный директор «Киберпротекта» Елена Бочерова. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Партнерство открывает новые горизонты для развития российской ИТ-инфраструктуры и образования. Ключевыми направлениями совместной работы станет реализация проектов по внедрению отечественного программного обеспечения для резервного копирования и защиты данных в ИТ-инфраструктуру региональных заказчиков, проведение конференций, семинаров и обмен передовым опытом с вузами и колледжами Республики Татарстан.

Также планируется активная реализация и масштабирование всероссийского просветительского проекта «Кибер Забота» от компании «Киберпротект» в школах, организациях среднего профессионального образования, институтов развития образования и центров цифрового образования детей «IT-куб» региона. В рамках проекта учителя и педагоги смогут получить доступ к обучающим материалам, а учащиеся — к готовым урокам кибербезопасности для детей и подростков. Кроме того, в планах проведение ряда образовательных мероприятий в поддержку проекта.

Также сотрудничество планируется осуществлять по линии Академии ИТ-парка. Внимание будет уделено аттестации Академии как авторизованного учебного центра «Киберпротекта» и сертификации тренеров для чтения ими профильных курсов по работе с продуктами компании.

«Сегодня Татарстан является одним из лидеров в части цифровизации среди регионов России, входит в топ-3 рейтинга цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в регионах России. «ИТ-парк» обладает уникальной инфраструктурой и опытом реализации масштабных проектов. Вместе мы сможем не только продвигать и популяризировать российские программные продукты, но и выстраивать системную работу по импортозамещению, просвещению и работе с кадрами в организациях и учебных заведениях Республики Татарстан», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

«Подписание этого соглашения — важный шаг на пути к открытию учебного центра на базе «ИТ-парка». Наша цель — создать мощную площадку, где бизнес и образование объединят усилия для подготовки кадров нового поколения. Мы не просто внедряем надежные российские инструменты защиты, но и сразу прививаем навыки кибербезопасности подрастающему поколению. Уверен, что этот учебный центр станет площадкой для талантов, способных развивать технологический суверенитет России», — сказал заместитель директора по ИТ-инфраструктуре ГАУ «ИТ-парк» Рифнур Камалов.