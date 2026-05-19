Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Обновление портала Bi.Zone Threat Intelligence упростит обнаружение киберугроз

В результате обновления портала Bi.Zone Threat Intelligence пользователи получат рекомендации с примерами событий и логики обнаружения. Это готовые правила, которые можно интегрировать в решения классов SIEM и EDR. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Более того, на портале можно увидеть не только данные о группировках и вредоносных инструментах, но и практические сценарии их выявления. Это позволит сократить время между получением информации об угрозе и принятием защитных мер. Благодаря обновлению готовое решение для проактивного поиска угроз могут использовать даже компании, у которых нет собственного SOC.

Также специалисты внедрили модель оценки индикаторов компрометации. Каждый индикатор теперь оценивается по дополнительному контексту: наличию связей с определенными группировками, количеству источников, присвоенным ранее тегам и другим данным. По оценке специалистов Bi.Zone Threat Intelligence, обновленная формула позволяет получить индикаторы, которые с высокой точностью определяют уровень критичности угроз.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Число атак с использованием ИИ активно растет, что помогает злоумышленникам быстрее реализовывать вредоносные кампании. Вместе с этим продолжает увеличиваться нагрузка на команды непрерывного мониторинга. Специалистам необходимо быстро анализировать техники злоумышленников и адаптировать механизмы защиты. При этом времени на ручную обработку и внедрение новой логики обнаружения зачастую не хватает. Поэтому решения, которые помогают получать и сразу применять данные об угрозах, особенно востребованы. Теперь рекомендации с примерами событий и логики обнаружения можно использовать в других решениях, например в SOC при создании правил EDR и SIEM».

Чтобы защитить организацию от кибератак, важно использовать комплексный подход. Порталы киберразведки предоставляют подробные данные об актуальных угрозах, злоумышленниках, их тактиках, техниках, инструментах и эксплуатируемых уязвимостях. А решения класса endpoint detection and response помогут выявить и расследовать сложные целевые атаки на раннем этапе их развития.

