RED Security и ivideon заключили стратегическое партнерство для развития защищенных сервисов видеонаблюдения и видеоаналитики

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, и ivideon, российский провайдер облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены совместно развивать и продвигать защищенные сервисы видеонаблюдения и интеллектуальной видеоаналитики, а также реализовывать проекты, направленные на повышение защищенности цифровой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

Количество инцидентов, связанных с компрометацией IoT-устройств и камер, ежегодно растет. Последствия таких атак могут включать несанкционированный доступ к видеопотокам, что представляет серьезную угрозу для бизнеса. В этих условиях усиление безопасности видеоданных становится критически важной задачей, на решение которой направлено партнерство ivideon и RED Security.

Партнерство предусматривает развитие совместных технологических и коммерческих инициатив. В рамках соглашения компании планируют создавать и выводить на рынок интегрированные решения, сочетающие возможности современной видеоаналитики, облачного видеонаблюдения и инструментов информационной безопасности. Отдельное внимание стороны уделят защите ИТ-инфраструктуры, сетевого периметра, видеоданных и связанных с ними цифровых сервисов.

В рамках стратегического партнерства планируется реализация комплекса мер по укреплению защиты платформы видеонаблюдения. На первом этапе RED Security обеспечит внедрение многофакторной аутентификации для пользователей платформы ivideon, а также системы аудита действий пользователей. Это позволит контролировать, кто, когда и к каким записям получал доступ, что является принципиально важным требованием для корпоративных клиентов. В дальнейшем RED Security предоставит дополнительный уровень защиты облачной инфраструктуры ivideon от сетевых атак. Это включает защиту от DDoS-атак, а также мониторинг и реагирование на инциденты информационной безопасности, что позволит в режиме реального времени выявлять подозрительную активность и оперативно предотвращать инциденты. Помимо технических мер, компании планируют совместную работу в области обучения и повышения осведомленности в сфере кибербезопасности.

«Современное видеонаблюдение — это уже не просто запись с камер, а интеллектуальный сервис, который помогает бизнесу принимать решения. Объединяя экспертизу Ivideon в облачном видеонаблюдении с компетенциями RED Security в кибербезопасности, мы задаем стандарт того, какими должны быть подобные сервисы: умными, масштабируемыми и безопасными по умолчанию», – сказал Заур Абуталимов, генеральный директор ivideon.

Также среди ключевых направлений сотрудничества – разработка и продвижение совместных продуктов и сервисов, обмен экспертизой в области информационной безопасности и видеоаналитики, участие в проектах, ориентированных на повышение киберустойчивости корпоративных и распределенных инфраструктур. Компании также рассматривают возможности совместной реализации отраслевых решений для бизнеса, где особенно высоки требования к непрерывности процессов, защите данных и надежности систем наблюдения.

«Видеонаблюдение — это критически важная инфраструктура для тысяч компаний, и ее защита требует специализированного, многоуровневого подхода. Партнерство с Ivideon расширяет наши возможности по созданию прикладных решений на стыке информационной безопасности и цифровых сервисов видеонаблюдения. Мы видим высокий спрос со стороны бизнеса на инструменты, которые не только обеспечивают контроль и аналитику, но и соответствуют современным требованиям к защите инфраструктуры и данных. Наша задача – обеспечить защиту видеоданных на каждом этапе их жизненного цикла, от момента записи до долгосрочного хранения и аналитической обработки», – отметил Александр Осипов, генеральный директор компании RED Security.

В ближайшей перспективе стороны сосредоточатся на проработке совместных продуктовых сценариев, развитии интеграций и запуске инициатив, направленных на повышение уровня защищенности решений в области видеонаблюдения и видеоаналитики.