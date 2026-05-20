Falcongaze представила новую версию DLP-системы SecureTower Xenon с ИИ-обработкой инцидентов и расширенным контролем данных

Компания Falcongaze представила новую версию своей DLP-системы — Falcongaze SecureTower Xenon. Ключевым направлением развития продукта стала автоматизация рутинных задач специалистов по информационной безопасности с помощью ИИ-инструментов, а также значительное расширение возможностей мониторинга, аналитики и контроля каналов передачи данных.

В новой версии системы появилась возможность постобработки инцидентов с помощью ИИ-инструментов. Пользователям доступны два режима работы: автоматическая установка статусов инцидентов и фильтрация ложных срабатываний с уведомлением только о потенциально опасных событиях.

Для повышения точности анализа администраторы могут задавать дополнительные пояснения и условия для ИИ-моделей. В интерфейсе системы также появилась статистика результатов ИИ-обработки.

Кроме того, SecureTower Xenon поддерживает мультимодальные ИИ-модели, что позволяет анализировать не только текстовые документы и переписки, но и содержимое других форматов файлов. Поддерживаются как облачные, так и локальные модели, развернутые внутри инфраструктуры организации и не требующие выхода в интернет и отправки обрабатываемых данных за пределы контура компании.

Теперь у пользователей отображаются активные приложения и показатели продуктивности. Для удобной навигации добавлен журнал активности, отображающий приложения и веб-ресурсы, использованные в конкретные моменты записи, а также используемые в текущий момент при наблюдении за пользователем онлайн.

Новый функционал позволяет: быстро находить нужные приложения в истории и переходить к соответствующему фрагменту записи, когда пользователь их использовал — это существенно повышает скорость работы ИБ-специалиста; изменять скорость воспроизведения видео; сохранять многоканальный звук как отдельными дорожками, так и единым аудиофайлом.

В SecureTower Xenon реализован механизм водяных знаков для контроля работы сотрудников с чувствительной информацией.

Система позволяет отображать на экране сотрудника индивидуальные водяные знаки с настраиваемыми параметрами: прозрачностью, шрифтом, наклоном и условиями отображения. Водяные знаки можно настроить так, чтобы они активировались только при использовании определенных приложений или нахождении на указанных веб-ресурсах.

Функция помогает снизить риск утечки данных и упрощает идентификацию нарушителя.

В модуль «Активность пользователя» добавлен настраиваемый дашборд «Досье пользователя» с ключевой информацией по каждому сотруднику: инциденты и последние события; показатели продуктивности; сводная аналитика; активные процессы и устройства.

Система отображает данные в режиме реального времени и позволяет быстро переходить к интересующим событиям. Также прямо из интерфейса можно запускать аудио/видео-мониторинг для выбранного пользователя или формировать комплексные отчеты.

Для организаций, использующих облачную инфраструктуру, реализована интеграция с облачным сервисом Microsoft 365. Новый коннектор позволяет перехватывать почтовые сообщения без установки агентов.

Дополнительно добавлена интеграция с Microsoft Entra ID, обеспечивающая синхронизацию карточек пользователей при использовании облачной инфраструктуры.

Теперь файлы, отправленные через Bluetooth, анализируются на наличие чувствительной информации и соответствие политикам безопасности.

Также доступны: блокировка передачи данных по Bluetooth; гибкие правила блокировки, включая анализ содержимого; отображение перехваченных файлов в консоли.

Система отображает все обнаруженные Wi-Fi-сети на рабочих станциях с указанием типа соединения и уровня сигнала. Также доступна визуализация на схеме агентов.

Это позволяет определить, где находится сотрудник — в офисе, дома или в небезопасной сети — и оценить риски утечки данных.

Система отслеживает геолокацию компьютеров и фиксирует отклонения от заданного местоположения. Функционал включает: привязку оборудования к ожидаемой локации; отображение рабочих станций и офисов на карте; выявление отклонений и перемещений.

Инструмент особенно полезен для контроля удаленных сотрудников и выявления несанкционированных перемещений.

В новой версии клиентская и административные консоли SecureTower теперь могут запускаться на рабочих станциях под управлением Linux через Wine с сохранением полного функционала Windows-версий.

Также значительно расширены возможности агента для macOS. Добавлены: запись видео с экрана; запись с веб-камеры; запись звука с микрофона.

Это позволяет реализовать полноценный мониторинг сотрудников вне зависимости от используемой операционной системы.

В SecureTower Xenon добавлен контроль переписок и файлов в мессенджерах: Max; Aitu Super App; «VK Мессенджер».

Поддерживаются как веб-, так и десктопные версии.

Возможность гибкой настройки периодов хранения отчетов позволяет компаниям оперативно задавать необходимые интервалы хранения данных и тем самым снижать нагрузку на систему.

Другие улучшения системы: диаграммы продуктивности и карта рабочего времени; отображение популярных сайтов и приложений; расширенные уведомления о новых возможностях системы после обновления.

«SecureTower уже давно развивается за пределами классической DLP-системы. Следующим этапом станет запуск DCAP-модуля для поиска и анализа чувствительных документов непосредственно на рабочих станциях сотрудников. Это позволит выявлять случаи некорректного хранения конфиденциальной информации и снижать риски утечек данных. С выходом SecureTower Xenon мы сделали еще один шаг к построению единой интеллектуальной платформы для комплексного контроля, аналитики и защиты корпоративных данных. Мы продолжим активно развивать SecureTower, расширяя инструменты аналитики и количество контролируемых каналов передачи информации», — отметил генеральный директор Falcongaze Александр Акимов.