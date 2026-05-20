ИТ-холдинг «Т1» и «ИКС Безопасность» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области ИБ. Компании объединят экспертизу для создания надежных систем защиты ИТ-инфраструктуры крупных компаний. Началом сотрудничества станут проекты по обеспечению информационной безопасности транспортной отрасли, далее модель взаимодействия будет масштабирована на другие индустрии, где особенно высоки требования к устойчивости цифровых сервисов и защите критически важных данных. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

За 2025 г. число инцидентов информационной безопасности выросло на 42% — до 22 тысяч, при этом почти половина из них привела к нарушению бизнес-процессов. Средний ущерб от одной атаки оценивается в 5% от годовой выручки компании. На смену точечным средствам защиты приходят комплексные архитектурные решения, которые объединяют облачные технологии, инфраструктурную устойчивость и практическую экспертизу в области ИБ.

В рамках текущего партнерства ИТ-холдинг «Т1» и «ИКС Безопасность» уже работают над значимым инфраструктурным проектом транспортной отрасли, который обещает стать одним из крупнейших в стране. В ходе работ сформированы ИТ-архитектура и карта покрытия требований информационной безопасности с акцентом на транспортную отрасль, проанализированы функциональные требования, модель развертывания, а также сценарии интеграции решений «ИКС Безопасность» в общую архитектуру проекта.

Результаты анализа показали, что до 90% задач информационной безопасности в подобных проектах могут быть закрыты встроенными механизмами облачной инфраструктуры «Т1 Облако» (входит в ИТ-холдинг «Т1»). При этом для ряда специализированных задач, связанных с защитой сложных инфраструктурных контуров, реагированием на инциденты и построением комплексной модели киберустойчивости, необходима дополнительная экспертиза. Именно поэтому в качестве рабочей модели стороны представляют комбинированный подход, при котором облачная инфраструктура ИТ-холдинга «Т1» выступает базовым технологическим слоем, а решения и компетенции «ИКС Безопасность» усиливают архитектуру в тех сегментах, где требуется специализированная защита.

Для ИТ-холдинга «Т1» партнерство с «ИКС Безопасность» становится важным шагом в развитии собственного направления информационной безопасности. ИТ-холдинг «Т1» обладает экспертизой в области построения ИТ-ландшафтов, цифровой трансформации, облачных платформ и реализации крупных инфраструктурных проектов. Интеграция ИБ-компетенций в такие проекты позволяет ИТ-холдингу «Т1» формировать комплексное предложение, в котором информационная безопасность становится не отдельным модулем, а неотъемлемой частью архитектуры цифровых решений.

«ИКС Безопасность», в свою очередь, занимает устойчивые позиции на российском рынке информационной безопасности и обладает экспертизой в реализации enterprise-проектов для крупных заказчиков и критически важной инфраструктуры. Компания участвует в масштабных инфраструктурных инициативах транспортного и авиационного сектора, обладает сильной практической экспертизой в области проектирования систем защиты, анализа защищенности, реагирования на инциденты и внедрения специализированных решений.

«Крупные инфраструктурные проекты сегодня требуют не просто набора средств защиты, а целостной архитектуры безопасности, встроенной в ИТ-контур с самого начала. Наше взаимодействие с «ИКС Безопасность» строится именно вокруг этой задачи. Мы видим высокий потенциал в объединении инфраструктурной экспертизы ИТ-холдинга «Т1» и прикладных компетенций партнера в области информационной безопасности. Такой подход позволяет создавать для клиентов более устойчивые, экономически выверенные и технологически сбалансированные решения», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным комплексам, ИТ-холдинг «Т1».

«Для нас важно участвовать в проектах, где информационная безопасность рассматривается как часть архитектурной логики всей цифровой среды. Партнерство с ИТ-холдингом «Т1» позволяет объединить технологическую экспертизу и практический опыт обеих команд для реализации масштабных инфраструктурных проектов с высокими требованиями к надежности, устойчивости и защите критически важных данных. Такое взаимодействие создает основу для разработки комплексных решений, способных эффективно отвечать на актуальные вызовы крупных заказчиков», — сказал Александр Ковалевский, генеральный директор «ИКС Безопасность».