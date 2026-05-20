«СберТех», «Базис» и «Гистех» создадут конвейер безопасной разработки для «ГосТеха»

Разработчик ПО для бизнеса «СберТех», российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» и ИТ-компания «Гистех» объявили о старте технологического сотрудничества. Компании займутся созданием единого конвейера безопасной разработки для платформы «ГосТех», объединив компетенции всех участников соглашения. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

В основе архитектуры CI/CD-контур — автоматизированный инструмент для непрерывной интеграции и доставки кода. В нем госсистемы создаются и развиваются с учетом требований безопасности, совместимости и управляемости.

«СберТех», «Базис» и «Гистех» реализуют поэтапное сотрудничество. Стороны согласуют целевое видение продукта, сформируют дорожные карты и создадут совместные рабочие группы для координации деятельности. Далее последует анализ совместимости всех технических решений, определение архитектуры конвейера и вариантов интеграции отдельных его элементов. Партнеры обменяются экспертизой, предоставят доступ к документации, проведут совместные технические сессии, а также обеспечат внедрение и развитие экосистемы вокруг нового решения.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «В результате нашего сотрудничества появится среда, в которой команды смогут работать быстрее, эффективнее и с меньшим числом ошибок. Мы надеемся, что опыт и экспертиза «СберТеха» поможет в этом — компания долгие годы создает востребованные продукты для разработчиков, такие как GitVerse. Платформой уже пользуется более 200 тыс. человек, она эволюционировала от решения для небольших команд до корпоративного продукта, которому доверяют крупные организации».

Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса»: «Государственным заказчикам требуется функциональная и управляемая среда разработки с полным контролем над технологическим стеком. Объединив инфраструктурную основу «Базиса», инструменты и операционную экспертизу партнеров, мы получим отечественное решение, которое будет закрывать этот запрос целиком — от технологического фундамента до поддержки в продуктиве».

Алексей Стержантов, генеральный директор «Гистеха»: «Архитектура для госплатформ должна работать в реальных эксплуатационных условиях, а не только в теории. Мы строим продукт, который будет развиваться вместе с потребностями сектора и даст командам практический инструмент для зрелой, управляемой разработки — с соблюдением регламентов заказчика и требований безопасности».

