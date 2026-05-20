«Серая зона» в ИТ-инфраструктуре: ЦКИТ предупреждает о критических рисках эксплуатации зарубежного программного обеспечения

Аналитический центр АНО «ЦКИТ» опубликовал доклад «Ландшафт российского рынка прикладного программного обеспечения и его сопоставление с мировым рынком и общими тенденциями (2019–2026)». Согласно материалам исследования, не менее 30% крупного российского бизнеса продолжают работать на иностранном программном обеспечении, закупленном до 2022 г.: без технической поддержки, без обновлений безопасности и вне правового поля. В сегменте корпоративной почты ситуация особенно острая - инсталл-база Microsoft Exchange и Office 365 сохраняется примерно у половины крупных компаний при заблокированном продлении лицензий. Об этом CNews сообщили представители АНО «ЦКИТ».

Российский рынок прикладного программного обеспечения демонстрирует устойчивый рост во всех ключевых сегментах. Облачные платформы выросли с 28 до 235 млрд руб., системы виртуализации — с 10,7 до 19,4 млрд руб., рынок корпоративной почты достиг 6,98 млрд руб. Новые сделки в подавляющем большинстве заключаются в пользу российских решений: в сегменте облаков доля иностранных провайдеров не превышает 1% легальных продаж; в виртуализации на российские продукты приходится 80% новых продаж; в системах резервного копирования доля отечественных решений превысила 70%; доля российских почтовых систем в новых продажах выросла с 10% в 2021 году до 58% в 2025 г.

Однако картина новых продаж скрывает другую реальность: эксплуатационную «серую зону». Сотни крупных компаний, включая предприятия из перечня системообразующих, продолжают использовать иностранное ПО, приобретенное до 2022 г. По данным ЦКИТ, расходы крупнейших потребителей в период 2022–2025 г. фактически не выросли: вместо перехода бизнес использует уже оплаченные лицензии с истекшим сроком поддержки. В сегменте резервного копирования Veeam до 2022 г. занимал более 50% российского рынка — около 30% крупных компаний продолжают эксплуатировать его без поддержки, хотя личные кабинеты заблокированы с марта 2024 г. В виртуализации VMware до 2022 г. работало на ~80% корпоративных серверов страны; сегодня его доля в эксплуатируемом парке составляет около 40%, однако новые лицензии недоступны — это десятки тысяч серверов без обновлений.

Среди всех классов программного обеспечения наиболее острую проблему представляют корпоративные почтовые системы. Около половины компаний по-прежнему эксплуатируют MS Exchange или Microsoft 365 в условиях, когда продление лицензий заблокировано, техническая поддержка недоступна, а обновления безопасности не поставляются. До 2022 г. Microsoft занимал 70–80% российского рынка корпоративной почты; формальное снижение до ~50% в 2025 г. отражает лишь новые продажи в пользу отечественных решений — реальная инсталляционная база Microsoft в B2B остается массивной и продолжает работать без актуальных патчей.

Это создает уникальное сочетание рисков сразу в нескольких аспектах.

Регуляторная плоскость. Использование несертифицированного иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) является прямым нарушением требований Федерального закона № 187-ФЗ и подзаконных актов ФСТЭК и ФСБ. Санкции варьируются от административных штрафов до уголовной ответственности руководства.

Кибербезопасность. Почтовый сервер без патчей — первоочередная цель для атак. Отсутствие обновлений безопасности на протяжении нескольких лет означает накопление сотен неустраненных уязвимостей. По данным Positive Technologies, в 2023 г. на Microsoft Exchange пришлось 50% всех расследованных атак на публично доступные приложения в России. ФСТЭК предупреждала, что только одна уязвимость в Exchange затронула около 77 тыс. российских серверов. По данным BI.ZONE, 68% целевых атак начинаются именно с электронной почты; Positive Technologies фиксируют, что 92% вредоносной доставки осуществляется через email. Корпоративные адреса сотрудников 94 из 100 крупнейших российских компаний присутствуют в публичных утечках. Дополнительный риск — телеметрия: механизмы передачи диагностических данных Microsoft (MS Diagnostic Data) продолжают функционировать, направляя сведения за рубеж без возможности контроля со стороны российских компаний и регуляторов.

Операционные риски. Возможность удаленного отключения инфраструктуры, несовместимость с российскими операционными системами, деградация SLA и утрата внутренних компетенций по обслуживанию устаревающих систем превращают корпоративную почту в точку потенциального операционного коллапса. Это уже не теоретический сценарий: в марте 2024 г. Microsoft единовременно отключил более 50 облачных сервисов российским юридическим лицам; Veeam в тот же период начал блокировать личные кабинеты клиентов, предоставив лишь 30-дневный grace-период. Отключение способно произойти именно в момент критического инцидента, когда требуется восстановление данных.

Экономические издержки. Серый импорт лицензий и компонентов обходится на 30–100% дороже официальных цен с учетом курсовых рисков. Компании, пытающиеся взыскать убытки с ушедших западных вендоров, практически не имеют судебных перспектив: количество успешных исков стремится к нулю.

Репутационные и финансовые последствия. Публичный инцидент, связанный с компрометацией почтовой инфраструктуры на объекте КИИ – не только угроза потери капитализации и рост прямых потерь бизнеса. Это отказы контрагентов от партнерства и отзыв страховых покрытий.

ЦКИТ систематизировал риски продолжения эксплуатации западного ПО по шести категориям. Три из них (технологические, кибербезопасность и юридико-регуляторные) классифицированы как критические. Операционные, экономические и репутационно-финансовые риски оцениваются как высокие. Ни одна категория не получила оценку ниже «высокого» уровня.

Среди технологических угроз особого внимания заслуживает риск удаленного отключения: системы западных вендоров технически допускают деактивацию на стороне производителя. В сфере кибербезопасности ключевым вектором являются атаки через механизмы легитимных обновлений, которые теперь недоступны российским пользователям, то есть система уязвима и при получении обновления, и в его отсутствие. В правовом поле риски определяются ужесточением санкционного давления и расширением требований к импортозамещению на объектах КИИ.

«Мы фиксируем опасную инерцию: бизнес рационально откладывает миграцию, пока система «еще работает». Но каждый месяц промедления — это не сэкономленные деньги, а накопленный риск, который однажды реализуется одновременно по нескольким фронтам: регуляторному, операционному и репутационному, – сказал Илья Массух, директор АНО «ЦКИТ». – Особенно критична ситуация с корпоративной почтой: это не просто ИТ-инструмент, это артерия управления бизнесом. Компания, чья почтовая система выведена из строя или скомпрометирована, парализована полностью. Российский рынок предлагает зрелые, функционально конкурентоспособные решения. Вопрос уже не в том, мигрировать или нет; вопрос в том, успеет ли компания сделать это организованно или будет вынуждена действовать в режиме аварии».

По оценке ЦКИТ, ключевым риском при затягивании с переходом является необходимость экстренной миграции в несравнимо более короткие сроки и при несравнимо более высоких затратах. Серый импорт западных компонентов, к которому прибегают компании, чтобы продлить жизнь устаревшей инфраструктуре, обходится на 30–100% дороже, не дает никаких гарантий качества и SLA, создает дополнительные правовые риски и формирует курсовую зависимость.

Плановый переход на российские решения, напротив, позволяет распределить нагрузку на ИТ-команду, пройти процедуры сертификации без спешки, обеспечить обучение персонала и сохранить непрерывность бизнес-процессов. Российский рынок корпоративной почты, систем резервного копирования, виртуализации и облачных платформ на сегодняшний день располагает зрелыми продуктами, уже прошедшими испытания в крупных корпоративных средах, отмечают в АНО «ЦКИТ».