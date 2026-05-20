В России представлено отечественное решение для защиты данных в госсекторе и на объектах КИИ

Компании Atlas и НТЦ ИТ РОСА объявили о выводе на рынок совместного решения, предназначенного для организации защищенного хранения и обработки корпоративных данных в рамках доверенной ИТ-инфраструктуры органов государственной власти, стратегических предприятий и объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Фундаментом программной части выступает защищенная платформа виртуализации ROSA Virtualization 3.0. Она формирует единую управляемую виртуальную среду и позволяет гибко распределять аппаратные ресурсы между виртуальными машинами в зависимости от текущих задач заказчика. На виртуальных машинах под управлением сертифицированной ОС «РОСА Хром» можно развернуть основные корпоративные сервисы — ERP-системы, Службы каталогов, СУБД и файловые ресурсы. Встроенные механизмы шифрования и необходимые сертификаты обеспечивают защиту данных от несанкционированного доступа и доступ к информации только для авторизованных пользователей.

Аппаратное ядро решения состоит из высокопроизводительной российской системы хранения данных Atlas.SM в форм-факторе 4U, поддерживающей сотни SSD- и HDD-накопителей и обеспечивающей сохранность данных даже при значительных аппаратных сбоях; универсальных серверов российского производства, реализующих ферму вычислительных ресурсов, — от трех устройств в форм-факторе 2U; а также отказоустойчивой сетевой инфраструктуры на базе коммутаторов ядра с портами 10, 25 и 100 Гбит/с.

Использование дисковых ресурсов СХД Atlas, работающей с контроллерами в режиме Active-Active, обеспечивает высокую отказоустойчивость. При выходе из строя одного из контроллеров время переключения не превышает 3 секунд, что критически важно для непрерывных производственных циклов. Суммарная производительность СХД может достигать 1 000 000 IOPS, обеспечивая гарантированную производительность для всех предоставляемых дисковых ресурсов.

Наличие централизованного хранилища данных в составе решения обеспечивает гибкое и оперативное выделение дисковых ресурсов по мере необходимости — как для виртуальных машин, так и для решения конкретных задач заказчика. При этом поддерживаются как блочный, так и файловый доступ, что повышает универсальность и удобство использования системы.

По мере роста нагрузки и увеличения объема данных модульная архитектура Atlas.SM позволяет линейно наращивать вычислительную мощность и объем хранения за счет добавления серверных узлов и дисковых полок.

Для обеспечения комплексной защиты периметра решение может быть опционально оснащено средствами информационной безопасности, включенными в реестры Минпромторга и Минцифры России. В состав решения могут входить отечественные межсетевые экраны, сертифицированные средства антивирусной защиты, специализированные системы резервного копирования и российские источники бесперебойного питания.

«В текущих условиях перед нами стоит задача не просто заместить импортное оборудование, а обеспечить технологический суверенитет стратегически важных отраслей. Мы создали высоконагруженную экосистему, характеристики которой — миллионы IOPS и практически мгновенное восстановление — позволяют гарантировать непрерывность бизнес-процессов. Это решение готово стать надежным фундаментом для самых требовательных государственных и корпоративных информационных систем», — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

«Безопасность и отказоустойчивость заложены в ДНК нашего совместного решения. Мы реализовали такую степень синергии между платформой виртуализации и дисковой подсистемой, при которой инфраструктура способна автоматически парировать аппаратные инциденты. Для объектов КИИ и госсектора это означает сохранность данных и работоспособность сервисов в режиме 24/7 независимо от внешних факторов», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.