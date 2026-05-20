Выпущено важное обновление безопасности для платформы CommuniGate Pro

АО «СБК», разработчик платформы CommuniGate Pro, сообщает о выпуске обновления безопасности CommuniGate Pro 6.5.5 Security Update и рекомендует пользователям установить его в ближайшее плановое окно обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «СБК».

В рамках внутреннего аудита безопасности специалисты компании выявили уязвимость, которая при определённых условиях могла быть использована для воздействия на стабильность работы серверного компонента платформы.

После выявления проблемы команда разработки и эксперты по информационной безопасности оперативно провели анализ, подготовили исправление и выпустили официальное обновление. На текущий момент необходимые меры по устранению уязвимости реализованы в версии 6.5.5 Security Update.

Безопасность и устойчивость решений, используемых нашими клиентами, остаются для нас ключевым приоритетом. Мы рекомендуем системным администраторам установить обновление в приоритетном порядке, чтобы обеспечить актуальный уровень защищенности платформы CommuniGate Pro.

Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro: «Мы понимаем, что вопросы безопасности требуют от клиентов особого внимания. Именно поэтому для нас принципиально важно действовать открыто: своевременно информировать пользователей, выпускать необходимые обновления и помогать с их внедрением».

