«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о развитии сервисов с киберстрахованием

«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут развивать решения, объединяющие инструменты информационной безопасности и страхование от киберрисков в рамках единого сервиса.

Партнерство предусматривает интеграцию страховых инструментов «АльфаСтрахование» в решения «АйТи Бастион». Клиенты смогут подключать средства киберзащиты одновременно со страховым покрытием в формате сервисной подписки.

Совместное решение ориентировано на компании различного масштаба – от среднего бизнеса до крупных предприятий промышленности, энергетики, финансового сектора, ритейла и электронной коммерции.

«Мы видим растущий запрос бизнеса на понятные и комплексные механизмы управления киберрисками. Компаниям важно не только снижать вероятность инцидентов, но и понимать, как будут покрываться возможные финансовые потери. Интеграция страхования в сервисную модель делает такую защиту более доступной и удобной для бизнеса», – сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».

«АйТи Бастион» обеспечивает технологическую основу решения, включая защиту критически важных систем, контроль доступа и управление привилегированными пользователями, а также мониторинг и сервисное сопровождение инфраструктуры. «АльфаСтрахование» предоставляет финансовую защиту бизнеса в случае киберинцидентов.

«Страхование работает прежде всего на устойчивость бизнеса, а сегодня нет устойчивости без обеспечения информационной безопасности. Поэтому наше РАМ-решение обеспечивает решение бизнес-задач с точки зрения защиты инфраструктуры, а «АльфаСтрахование» – с точки зрения управления рисками. И мы, и они признаем, что абсолютной защиты не существует, но это не значит, что нужно бездействовать. Надо грамотно управлять доступами, но при этом страховать возможность нарушения периметра безопасности с помощью новых инструментов или технологий», — сказал Сергей Бочкарёв, генеральный директор «АйТи Бастион».

